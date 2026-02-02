Liverpul potrošio više od 500 miliona od ljetos!

Ibrahima Konate dobio nasljednika u Liverpulu i malo ko je za njega čuo.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Liverpul je ljetos odlučio da dovede veliki broj igrača i da potroši ogromnu svotu novca, ali to nije bilo dovoljno. Već ove zime su na "Enfildu" morali da reaguju, tako da je nova akvicizija štoper Žeremi Žake (20) za koga će Renu platiti 60 miliona evra, uz još deset koje će francuski klub dobiti kroz bonuse.

U pitanju je talentovani štoper iz Francuske, još jedan u nizu, oko koga se Liverpul borio sa Čelsijem i na kraju je pobijedio pošto se dogovororio da Žakea ostavi na pozajmici do kraja sezone u Renu. Očekuje se da će Žake odmah od ljeta dobiti šansu kraj kapitena Virdžila van Dajka pošto je Ibrahima Konate od ranije već presjekao da neće produžiti ugovor, samo ostaje da se vidi gdje će jer je "izvisio" za transfer u Real Madrid.

BREAKING: Jeremy Jacquet to Liverpool, here we go! Deal agreed now for June 2026, as revealed.



Understand fee is €60m plus €10m add-ons to Rennes. Jeremy has agreed personal terms with#LFC.



Agreement done for summer 2026 for one of the most talented CBs in the world.pic.twitter.com/eVoA75oAiQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)February 1, 2026



Žake je klasičan "moderan štoper iz Francuske", visok i dobar na lopti, a ove sezone odigrao je 18 utakmica u Ligi 1, pa mu nije dugo trebalo da privuče pažnju najvećih svjetskih klubova.

Što se tiče Liverpula, sada je i zvanično probio granicu od pola milijarde potrošenih u jednoj sezoni, odnosno sa ovim transferom je na "minusu" od 540 miliona evra. Najviše novca "redsi" su dali za Alekandera Isaka (145 miliona evra), pa Florijana Virca (125) i Uga Ekitikea (95), ali vidjeli smo po rezultatima da to nije to.

Skoro izvjesno je da Liverpul neće odbraniti titulu u Premijer ligi, a već dugo se postavlja i pitanje budućnosti menadžera Arnea Slota koji je već nekoliko puta bio pred otkazom.

