logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Liverpul potrošio više od 500 miliona od ljetos!

Liverpul potrošio više od 500 miliona od ljetos!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ibrahima Konate dobio nasljednika u Liverpulu i malo ko je za njega čuo.

Žeremi Žake iz Rena prelazi u Liverpul Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Liverpul je ljetos odlučio da dovede veliki broj igrača i da potroši ogromnu svotu novca, ali to nije bilo dovoljno. Već ove zime su na "Enfildu" morali da reaguju, tako da je nova akvicizija štoper Žeremi Žake (20) za koga će Renu platiti 60 miliona evra, uz još deset koje će francuski klub dobiti kroz bonuse.

U pitanju je talentovani štoper iz Francuske, još jedan u nizu, oko koga se Liverpul borio sa Čelsijem i na kraju je pobijedio pošto se dogovororio da Žakea ostavi na pozajmici do kraja sezone u Renu. Očekuje se da će Žake odmah od ljeta dobiti šansu kraj kapitena Virdžila van Dajka pošto je Ibrahima Konate od ranije već presjekao da neće produžiti ugovor, samo ostaje da se vidi gdje će jer je "izvisio" za transfer u Real Madrid.


Žake je klasičan "moderan štoper iz Francuske", visok i dobar na lopti, a ove sezone odigrao je 18 utakmica u Ligi 1, pa mu nije dugo trebalo da privuče pažnju najvećih svjetskih klubova.

Što se tiče Liverpula, sada je i zvanično probio granicu od pola milijarde potrošenih u jednoj sezoni, odnosno sa ovim transferom je na "minusu" od 540 miliona evra. Najviše novca "redsi" su dali za Alekandera Isaka (145 miliona evra), pa Florijana Virca (125) i Uga Ekitikea (95), ali vidjeli smo po rezultatima da to nije to.

Skoro izvjesno je da Liverpul neće odbraniti titulu u Premijer ligi, a već dugo se postavlja i pitanje budućnosti menadžera Arnea Slota koji je već nekoliko puta bio pred otkazom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liverpul fudbal transferi Premijer liga Žeremi Žake

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC