ČITAOCI REPORTERI

Liverpul mjesec dana ne može da pobijedi: Novi šamar, ovaj put u 90+5. minutu

Liverpul mjesec dana ne može da pobijedi: Novi šamar, ovaj put u 90+5. minutu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Liverpul punih mjesec dana nije pobijedio u Premijer ligi. Sada nisu uzeli ni bod, gol Bornmuta u posljednjim momentima ih je ostavio bez ičega.

Liverpul mjesec dana ne može da pobijedi Izvor: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon pet uzastopnih remija Liverpul je izgubio. Kriza tima Arnea Slota je sve veća, a sada ju je produbio Bornmut. Na kraju je bilo 3:2 (2:1) za domaći tim. Ovo znači da Liverpul pobjedu u Premijer ligi čeka mesec dana, otkako su jedva savladali Vulverhempton 2:1.

Sjajni Evanilson je donio prednost, a poslije 33 minuta bilo je 2:0 golom Himeneza. Ipak Van Dajk je na asistenciju Soboslaija smanjio na 2:1 u 45. minutu. Upravo je Soboslai donio izjednačenje 2:2, a Adil je u 90+5. minutu u jednom od posljednjih napada donio svom timu tri boda.

Iako je Liverpul u međuvremenu pobijedio Olimpik Marsej 3:0 u Ligi šampiona i Barnsli u FA kupu 4:1 u Premjer ligi su posljednju pobjedu upisali pre mesec dana. Od tada su imali remije sa Lidsom, Fulamom, Arsenalom i Barnlijem i sada ih je pobijedio Bornmut.

Nakon kiksa oporavio se Mančester siti koji je sa golovima Omara Marmuša i novajlije Semenjoa u prvom poluvremenu završio posao protiv fenjeraša Vulverhemptona i pobijedio 2:0 (2:0). Vest Hem je nastavio da se "vadi" iz zone ispadanja pobjedom nad Sanderlendom 3:1 (3:0), a golove su dali Krisensio Samervil, Džered Bouven i Mateuš Fernandeš, dok je za goste pogodio Brajan Brobi.

Bez Saše Lukića u timu Fulam je sa 2:1 savladao Brajton nakon što je poveo gostujući tim. Samuel Ćukvueze je izjednačio, a Hari Vilson u 92. minutu doneo tri boda. Barnli i Totenhem su odigrali 2:2 (1:1). 

Na tabeli Premijer lige Arsenal je prvi sa 50 bodova, Mančester siti ima 46, a Aston Vila 43. Na dnu je već prežaljen Vulverhempton, Barnli sa 15 bodova je daleko od opstanka, a Vest Hem se sa 20 bodova približio na samo dva boda od zone opstanka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!



Standings provided by Sofascore

