Liverpul mjesec dana ne može da pobijedi: Novi šamar, ovaj put u 90+5. minutu

Liverpul punih mjesec dana nije pobijedio u Premijer ligi. Sada nisu uzeli ni bod, gol Bornmuta u posljednjim momentima ih je ostavio bez ičega.

Izvor: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon pet uzastopnih remija Liverpul je izgubio. Kriza tima Arnea Slota je sve veća, a sada ju je produbio Bornmut. Na kraju je bilo 3:2 (2:1) za domaći tim. Ovo znači da Liverpul pobjedu u Premijer ligi čeka mesec dana, otkako su jedva savladali Vulverhempton 2:1.

Sjajni Evanilson je donio prednost, a poslije 33 minuta bilo je 2:0 golom Himeneza. Ipak Van Dajk je na asistenciju Soboslaija smanjio na 2:1 u 45. minutu. Upravo je Soboslai donio izjednačenje 2:2, a Adil je u 90+5. minutu u jednom od posljednjih napada donio svom timu tri boda.

Iako je Liverpul u međuvremenu pobijedio Olimpik Marsej 3:0 u Ligi šampiona i Barnsli u FA kupu 4:1 u Premjer ligi su posljednju pobjedu upisali pre mesec dana. Od tada su imali remije sa Lidsom, Fulamom, Arsenalom i Barnlijem i sada ih je pobijedio Bornmut.

Nakon kiksa oporavio se Mančester siti koji je sa golovima Omara Marmuša i novajlije Semenjoa u prvom poluvremenu završio posao protiv fenjeraša Vulverhemptona i pobijedio 2:0 (2:0). Vest Hem je nastavio da se "vadi" iz zone ispadanja pobjedom nad Sanderlendom 3:1 (3:0), a golove su dali Krisensio Samervil, Džered Bouven i Mateuš Fernandeš, dok je za goste pogodio Brajan Brobi.

Bez Saše Lukića u timu Fulam je sa 2:1 savladao Brajton nakon što je poveo gostujući tim. Samuel Ćukvueze je izjednačio, a Hari Vilson u 92. minutu doneo tri boda. Barnli i Totenhem su odigrali 2:2 (1:1).

Na tabeli Premijer lige Arsenal je prvi sa 50 bodova, Mančester siti ima 46, a Aston Vila 43. Na dnu je već prežaljen Vulverhempton, Barnli sa 15 bodova je daleko od opstanka, a Vest Hem se sa 20 bodova približio na samo dva boda od zone opstanka.

