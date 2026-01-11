logo
Kraj sezone za fudbalera Liverpula: Sad su tek bijesni zbog sramnog poteza igrača Arsenala

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Za fudbalera Liverpula Konora Bredlija je sezona završena, moraće na operaciju koljena zbog povrede protiv Arsenala

Konor Bredli završio sezonu Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Konor Bredli je završio sezonu. Težak udarac za Liverpul koji se muči sa povredama bekova već neko vrijeme. Doživio je povredu kolena na meču protiv Arsenala (0:0) i čeka ga višemjesečna pauza, neće se vraćati na teren ove sezone.

"Bredli će u narednim danima da ide na operaciju koljena i onda će da započne sa periodom rehabilitacije. Ne postoje nikakve procene u vezi sa njegovim povratkom na teren u ovom trenutku", navodi se u saopštenju Liverpula.

Povredu je doživio prilikom doskoka na meču protiv Arsenala, ali je ono što se desilo poslije toga izazvalo buru. Fudbaler londonskog tima Gabrijel Martineli ga je prvo pogodio loptom dok je on ležao na zemlji, pa je onda počeo da ga vuče i gura van terena, jer je bio tik pored aut linije.

Fudbaleri Liverpula su skočili, spremni da se pobiju sa Martinelijem, umiješali su se i njegovi saigrači, sudija mu je pokazao žuti karton. Tek kada su iznesena nosila je brazilski fudbaler shvatio šta je uradio i da je njegovim potezom mogao dodatno da pogorša već lošu situaciju. Poslije meča se javno izvinio Bredliju i objasnio da je sve bilo u žaru borbe...

