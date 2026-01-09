Derbi na Emirejtsu obilježio duel Sake i Kerkeza

Pogledajte kako je izgledao duel Sake i Kerkeza na "Emirejtsu"

Arsenal i Liverpul odigrali su bez golova u derbiju 21. kola Premijer lige, a duel koji je obilježio susret vodili su Bukajo Saka i Miloš Kerkez. Desno krilo Arsenala i lijevi bek Liverpula su vječito bili u centru pažnje, mnogi su i vidjeli da će se u njihovom duelu riješiti utakmica, a na kraju zadovoljniji može da bude Vrbašanin.

Iako je Saka u prvom poluvremenu "uništavao" Kerkeza prodorima i driblinzima, jednom je bio blizu i da asistira za vođstvo svog tima, u drugom je reprezentativac Mađarske dočekao svojih pet minuta i potpuno neutralisao Engleza.

Upravo zbog dobre igre Miloša Kerkeza, fudbalera koji je porijeklom iz Srbije, Liverpul je sačuvao mrežu, a na kraju je mogao čak i do pobjede protiv lidera Premijer lige. Da je Arne Slot bio još malo hrabriji, možda su "redsi" mogli da odnesu i čitav plijen sa "Emirejtsa", ovako će biti zadovoljni i jednim bodom.

Ujedno, i Kerkez će imati razloga za zadovoljstvo pošto je zaustavio jednog od "najnezgodnijih" igrača Premijer lige, pokazavši mu u nastavku utakmice da umije da bude neprelazan.

