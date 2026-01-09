logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Derbi na Emirejtsu obilježio duel Sake i Kerkeza

Derbi na Emirejtsu obilježio duel Sake i Kerkeza

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je izgledao duel Sake i Kerkeza na "Emirejtsu"

Kerkez I saka u duelu na emirejtsu Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Arsenal i Liverpul odigrali su bez golova u derbiju 21. kola Premijer lige, a duel koji je obilježio susret vodili su Bukajo Saka i Miloš Kerkez. Desno krilo Arsenala i lijevi bek Liverpula su vječito bili u centru pažnje, mnogi su i vidjeli da će se u njihovom duelu riješiti utakmica, a na kraju zadovoljniji može da bude Vrbašanin.

Iako je Saka u prvom poluvremenu "uništavao" Kerkeza prodorima i driblinzima, jednom je bio blizu i da asistira za vođstvo svog tima, u drugom je reprezentativac Mađarske dočekao svojih pet minuta i potpuno neutralisao Engleza.

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Upravo zbog dobre igre Miloša Kerkeza, fudbalera koji je porijeklom iz Srbije, Liverpul je sačuvao mrežu, a na kraju je mogao čak i do pobjede protiv lidera Premijer lige. Da je Arne Slot bio još malo hrabriji, možda su "redsi" mogli da odnesu i čitav plijen sa "Emirejtsa", ovako će biti zadovoljni i jednim bodom.

Ujedno, i Kerkez će imati razloga za zadovoljstvo pošto je zaustavio jednog od "najnezgodnijih" igrača Premijer lige, pokazavši mu u nastavku utakmice da umije da bude neprelazan.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:42
Notingem Forest Mančester siti sporan gol
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Miloš Kerkez Bukajo Saka Liverpul Arsenal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC