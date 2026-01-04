logo
Liverpul zažalio zbog Saše Lukića: Kad je Srbin izašao vidjeli smo evrogol!

Liverpul zažalio zbog Saše Lukića: Kad je Srbin izašao vidjeli smo evrogol!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kada je Harison Rid zamijenio Sašu Lukića niko nije očekivao da će baš ovako pocijepati mrežu Liverpula.

Premijer liga Fulam Liverpul 2:2 Izvor: YouTube/Arena sport

Sve radi Liverpul da bi ove sezone ostao bez bodova, a sada su primili gol na 45 sekundi prije kraja meča. I to kakav gol! Na kraju je na "Krejven Kotidžu" bilo 2:2 (1:0), a Harison Rid je sjajnim pogotkom donio bod svojoj ekipi.

Poveo je Fulam pogotkom Harija Vilsona u 17. minutu, a zatim je Florijan Virc izjednačio u 57. Bilo je 1:1 kada je u drugom minutu nadoknade Harison Rid zamijenio Sašu Lukića, a onda smo vidjeli "ludu" završnicu.

Prvo je Kodi Gakpo pogodio za 2:1 u četvrtom minutu nadoknade, a onda je 45 sekundi pre isteka dodatnih sedam minuta igre Harison Rid dobio pas na 25 metara od gola rivala. Pogledajte kako je zakucao loptu u rašlje na 8:30 ovog snimka: 

Fulam - Liverpul 2:2
Izvor: YouTube/Arena sport

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Vidjeli smo kako Ruben Amorim napušta konferenciju za medije Ruben Amorim poslije 1:1 Lidsa i Mančester junajteda, a u Liverpulu smo vidjeli goleadu. Brentford je sa 4:2 savladao Everton uz het-trik Igora Tijaga. Njukasl je rutinski sa 2:0 pogocima Bruna i Čaua pobijedio Kristal Palas, dok su Totenhem i Sanderlend odigrali neriješeno 1:1. 

