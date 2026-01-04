Liverpul zažalio zbog Saše Lukića: Kad je Srbin izašao vidjeli smo evrogol!

Kada je Harison Rid zamijenio Sašu Lukića niko nije očekivao da će baš ovako pocijepati mrežu Liverpula.

Sve radi Liverpul da bi ove sezone ostao bez bodova, a sada su primili gol na 45 sekundi prije kraja meča. I to kakav gol! Na kraju je na "Krejven Kotidžu" bilo 2:2 (1:0), a Harison Rid je sjajnim pogotkom donio bod svojoj ekipi.

Poveo je Fulam pogotkom Harija Vilsona u 17. minutu, a zatim je Florijan Virc izjednačio u 57. Bilo je 1:1 kada je u drugom minutu nadoknade Harison Rid zamijenio Sašu Lukića, a onda smo vidjeli "ludu" završnicu.

Prvo je Kodi Gakpo pogodio za 2:1 u četvrtom minutu nadoknade, a onda je 45 sekundi pre isteka dodatnih sedam minuta igre Harison Rid dobio pas na 25 metara od gola rivala. Pogledajte kako je zakucao loptu u rašlje na 8:30 ovog snimka:

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Vidjeli smo kako Ruben Amorim napušta konferenciju za medije Ruben Amorim poslije 1:1 Lidsa i Mančester junajteda, a u Liverpulu smo vidjeli goleadu. Brentford je sa 4:2 savladao Everton uz het-trik Igora Tijaga. Njukasl je rutinski sa 2:0 pogocima Bruna i Čaua pobijedio Kristal Palas, dok su Totenhem i Sanderlend odigrali neriješeno 1:1.

