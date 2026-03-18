Angelina Topić pred put na SP: Neminovno da medalja neće biti "jeftina", 10 djevojaka je skočilo preko 1.95 metara

Srpska atletičarka nada se medalji, ali je svjesna da neće biti nimalo lako osvojiti jedno od odličja.

Izvor: MN PRESS

Srpska atletičarka Angelina Topić izjavila je da očekuje veliku borbu za medalje na predstojećem Svjetskom prvenstvu u dvorani, koje će biti održano od 20. do 22. marta u poljskom Torunju. Topićeva je podsjetila da će treću godinu zaredom nastupiti na dvoranskom Svjetskom prvenstvu i da očekuje borbu za medalje zbog sjajnih ovosezonskih rezultata u skoku uvis.

"Ove zime za sada deset djevojaka ima rezultat sezone preko 1,95 metara, tako da je neminovno da medalja neće biti 'jeftina'", rekla je Topićeva, koja je 24. februara postavila nacionalni rekord Srbije, preskočivši dva metra na mitingu u Banjskoj Bistrici.

"Bolji pokazatelj dobre forme nakon preskočena dva metra ne mogu da tražim. Iza mene je definitivno najbolja sezona do sada i daću sve od sebe da nastavim ovim tokom", istakla je srpska atletičarka.

Ističe da sa velikim ambicijama odlazi na Svjetsko prvenstvo.

"Više sam nego zadovoljna i ponosna na sve što sam ostvarila ove sezone - tri pobjede na najjačim svjetskim mitinzima, uz dvaput oboren lični i nacionalni rekord", zaključila je Topićeva.

Selektor atletske reprezentacije Srbije Edin Zuković rekao je da na prvenstvo idu sa visokim ambicijama, a vedete su Ivana Španović i Angelina Topić.

(mondo.ba/SRNA)