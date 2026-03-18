logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Angelina Topić pred put na SP: Neminovno da medalja neće biti "jeftina", 10 djevojaka je skočilo preko 1.95 metara

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Srpska atletičarka nada se medalji, ali je svjesna da neće biti nimalo lako osvojiti jedno od odličja.

Angelina Topić pred Svjetsko prvenstvo u dovrani Izvor: MN PRESS

Srpska atletičarka Angelina Topić izjavila je da očekuje veliku borbu za medalje na predstojećem Svjetskom prvenstvu u dvorani, koje će biti održano od 20. do 22. marta u poljskom Torunju. Topićeva je podsjetila da će treću godinu zaredom nastupiti na dvoranskom Svjetskom prvenstvu i da očekuje borbu za medalje zbog sjajnih ovosezonskih rezultata u skoku uvis.

"Ove zime za sada deset djevojaka ima rezultat sezone preko 1,95 metara, tako da je neminovno da medalja neće biti 'jeftina'", rekla je Topićeva, koja je 24. februara postavila nacionalni rekord Srbije, preskočivši dva metra na mitingu u Banjskoj Bistrici.

"Bolji pokazatelj dobre forme nakon preskočena dva metra ne mogu da tražim. Iza mene je definitivno najbolja sezona do sada i daću sve od sebe da nastavim ovim tokom", istakla je srpska atletičarka.

Ističe da sa velikim ambicijama odlazi na Svjetsko prvenstvo.

"Više sam nego zadovoljna i ponosna na sve što sam ostvarila ove sezone - tri pobjede na najjačim svjetskim mitinzima, uz dvaput oboren lični i nacionalni rekord", zaključila je Topićeva.

Selektor atletske reprezentacije Srbije Edin Zuković rekao je da na prvenstvo idu sa visokim ambicijama, a vedete su Ivana Španović i Angelina Topić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/SRNA)

Tagovi

Angelina Topić Atletika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC