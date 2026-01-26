Angelina Topić izjednačila lični i rekord Srbije

Srpska Atletičarka Angelina Topić izjednačila je državni rekord skoka uvis.

Mlada srpska atletičarka Angelina Topić ispisala je novu stranicu domaće atletike, pošto je na mitingu u poljskom Lođu postavila lični i državni rekord u skoku uvis. Topićeva je preskočila visinu od 1,98 metara i tako izjednačila najbolji rezultat u istoriji Srbije, kako u dvoranskoj, tako i u otvorenoj konkurenciji.

Uz rekordni skok, Angelina je stigla i do zlatne medalje, a tokom takmičenja bila je izuzetno sigurna. Bez ijedne greške savladala je početne visine, dok su njene rivalkinje takmičenje završile na 1,90 metara.

Nakon toga, srpska reprezentativka je uspješno preskočila 1,92 i 1,96 metara već u prvim pokušajima, da bi letvicu na visini novog državnog rekorda savladala iz trećeg, posljednjeg skoka. Time je još jednom pokazala da se nalazi nadomak granice od dva metra, koja se u atletici smatra velikim dostignućem.

Na istom mitingu zapažen nastup imao je i bacač kugle Armin Sinančević. On je u prva dva izlaska u bacalište zabilježio identičan rezultat od 19,93 metra, dok je jedini ispravan hitac u nastavku takmičenja imao u četvrtoj seriji, kada je kuglu bacio 19,60 metara.

