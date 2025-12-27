logo
Olimpijski komitet Srbije izabrao najbolje sportiste: Aleksandar i Angelina laureati za 2025.

Olimpijski komitet Srbije izabrao najbolje sportiste: Aleksandar i Angelina laureati za 2025.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Komarov i Angelina Topić proglašeni su za najbolje sportiste u izboru Olimpijskog komiteta Srbije

Angelina Topić Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Olimpijski komitet Srbije proglasio je najbolje u 2025. godini na svečanosti koja je organizovana u Beogradu. Za najuspješnijeg sportistu proglašen je rvač Aleksandar Komarov, dok je najuspješnija sportistkinja atletičarka Angelina Topić.

Kada je timski sport u pitanju, priznanje je dobio Strahinja Stojačić, dok je reprezentacija Srbije u basketu 3x3 proglašena za najuspješniji muški tim.

Milan Bulaja dobio je nagradu "Bobana Veličković", za najuspješnijeg trenera proglašen je trener rvača Vojislav Trajković. Posebna priznanja pripala su Nikoli Jokiću (za promociju srpskog identiteta i doprinos srpskom sportu), Božidaru Maljkoviću (za poseban doprinos OKS) i Đorđe Višacki (za izuzetan doprinos strateškom razvoju OKS). Nagrada "Olimpijsko srce" pripala je Žarku Zečeviću.

Komarov osvojio svetsku titulu i podigao tri prsta

Aleksandar Komarov je postao šampion svijeta u Hrvatskoj i tada je dospio u centar pažnje jer je podigao tri prsta. U MONDO podkastu "Priča za medalju" otkrio je šta se dogodilo u Zagrebu.

"Uopšte nisam imao tu namjeru. Podigao sam tri prsta jer sam osvojio treću medalju za Srbiju - isključivo zbog toga, a ne iz bilo kakvog drugog razloga. Nisam to uradio zbog takmičenja u Hrvatskoj", rekao je Komarov.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:01:43
Priča za medalju: Aleksandar Komarov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Aleksandar Komarov Angelina Topić Olimpijski komitet Srbije

