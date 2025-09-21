logo
Angelina ne dolazi u Srbiju poslije osvajanja bronze: Otkriven je novi plan Srpkinje, zna se i zbog koga

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Angelina Topić ne dolazi u Srbiju poslije osvajanja bronzane medalje, već ostaje na odmoru u Japanu narednih desetak dana.

Angelina Topić ostaje u Japanu Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Angelina Topić obradovala je Srbiju i osvojila bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u atletici. U disciplini skok uvis podijelila je treće mjesto sa Jaroslavom Mahučik (Ukrajina) i tako ostvarila nevjerovatan uspjeh.

Odmah je stigla informacija i da se mlada Srpkinja neće odmah uputiti u Srbiju. Moraće da se sačeka malo sa njenim dočekom poslije bronze. Iz Atletskog saveza Srbije otkrili su da će ona narednih desetak dana da odmori baš u Japanu i da će onda da dođe u Srbiju i da će da bude organizovana konferencija za medije povodom svega toga.

Pretpostavlja se da će tamo da odmara sa svojim dečkom Aleksom Tomićem. I on se bavi atletikom i baš tako su se upoznali. Sada će zajedno da proslave njen veliki uspjeh.

Kako je Angelina prošla na Svjetskom prvenstvu?

Izvor: JOEL MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Angelina je prvo u kvalifikacijama bez mnogo problema preskočila visine od 183, 188 i 192 centimetra i bilo je to dovoljno za dolazak do borbe za medalju. U finalu je krenulo zaista savršeno, pošto je iz prvog pokušaja preskočila 188, 192 i 197 centimetara. Ali, onda su se pojavili veliki problemi.

Počela je da pada kiša, pljuskovi su napravili velike probleme svim učesnicama. Tako je Topićeva rušila letvicu iz sva tri pokušaja na dva metra. Tada je ostalo samo da se nada da Jaroslava Mahučik neće preskočiti visinu od dva metra i upravo to se i dogodilo. I Ukrajinka je iz tri puta srušila letvicu na dva metra i to je značilo da će njih dvije osvojiti bronzu.

