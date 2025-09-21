logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpkinja ima 20 godina i piše istoriju atletike: Gdje je stala Ivana Španović, nastavila je Angelina Topić 1

Srpkinja ima 20 godina i piše istoriju atletike: Gdje je stala Ivana Španović, nastavila je Angelina Topić

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Angelina Topić je sadašnjost i budućnost srpske atletike.

angelina topic osvojila bronzu na svjetskom prvenstvu Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Čudesna Angelina Topić (20) ispisala je istoriju srpske atletike, osvojivši bronzu na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Skokom od 197 centimetara, svojim najboljim ove sezone, mlada Angelina je u suzama dočekala svoj uspjeh karijere, na kojem joj je odmah čestitala olimpijska šampiona Jaroslava Mahučih, sa kojom je podijelila bronzu.

Ta medalja je peta u istoriji srpske atletike, jer je Ivana Španović postala šampionka svijeta u skoku udalj 2023. godine u Budimpešti, dok je osvajala bronze na Svjetskom prvenstvu u Moskvi 2013. i u Pekingu 2015. Takođe, ne bi trebalo zaboraviti i istorijski uspjeh Emira Bekrića na Svjetskom prvenstvu u Moskvi, kada je 2013. postao treći na svijetu u trci na 400 metara sa preponama.

U međuvremenu je Angelina Topić stasala i postala jedna od najboljih skakačica uvis na svijetu, kao što je bio i njen otac, takođe bronzani na Svjetskom prvenstvu, ali u dvorani.

Angelina je u Tokiju osjetila svu težinu takmičenja na otvorenom, dva puta prekidanom zbog pljuska, ali je te teškoće nisu omele da ispiše istoriju i da stavi medalju oko vrata. Godinu dana nakon preteškog dana na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je "imala medalju" u nogama ali se povrijedila već na zagrijavanju, Topićeva je potvrdila da je jedna od najboljih na svijetu.

Iz prve je preskakala sve visine do dva metra, kada je tri puta rušila letvicu i čekala je da je Ukrajinka Jaroslava Mihačuk ne nadmaši skokovima na 202 centimetra, Srećom, nije, već su podijelile bronzu. Ovo je konačan plasman takmičenja u skoku uvis na Svjetskom prvenstvu u Tokiju:

  1. Nikola Olislagers (Australija) 2 metra
  2. Marija Džodžik (Poljska) 2 metra
  3. Jaroslava Mahučik (Ukrajina) 1,97 metara
  4. Angelina Topić (Srbija) 1,97 metara

Bonus video: 

Pogledajte

02:45
Angelina Topić
Izvor: Atletski Savez Srbije
Izvor: Atletski Savez Srbije

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Angelina Topić Atletika

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Čestitam dijete, svako dobro ti želim u karijeri i životu, a izvinjavam ti se u ime srpskog naroda zbog malo komentara, ipak je počela elita 9. Možda i ti budeš elita sa 9 zlatnih medalja, pa će djeca znati i za tebe, osim za neko prase, matoru, lepog itd... Bog neka te čuva!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC