Srpkinja ima 20 godina i piše istoriju atletike: Gdje je stala Ivana Španović, nastavila je Angelina Topić

Angelina Topić je sadašnjost i budućnost srpske atletike.

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Čudesna Angelina Topić (20) ispisala je istoriju srpske atletike, osvojivši bronzu na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Skokom od 197 centimetara, svojim najboljim ove sezone, mlada Angelina je u suzama dočekala svoj uspjeh karijere, na kojem joj je odmah čestitala olimpijska šampiona Jaroslava Mahučih, sa kojom je podijelila bronzu.

Ta medalja je peta u istoriji srpske atletike, jer je Ivana Španović postala šampionka svijeta u skoku udalj 2023. godine u Budimpešti, dok je osvajala bronze na Svjetskom prvenstvu u Moskvi 2013. i u Pekingu 2015. Takođe, ne bi trebalo zaboraviti i istorijski uspjeh Emira Bekrića na Svjetskom prvenstvu u Moskvi, kada je 2013. postao treći na svijetu u trci na 400 metara sa preponama.

U međuvremenu je Angelina Topić stasala i postala jedna od najboljih skakačica uvis na svijetu, kao što je bio i njen otac, takođe bronzani na Svjetskom prvenstvu, ali u dvorani.

Angelina je u Tokiju osjetila svu težinu takmičenja na otvorenom, dva puta prekidanom zbog pljuska, ali je te teškoće nisu omele da ispiše istoriju i da stavi medalju oko vrata. Godinu dana nakon preteškog dana na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je "imala medalju" u nogama ali se povrijedila već na zagrijavanju, Topićeva je potvrdila da je jedna od najboljih na svijetu.

Iz prve je preskakala sve visine do dva metra, kada je tri puta rušila letvicu i čekala je da je Ukrajinka Jaroslava Mihačuk ne nadmaši skokovima na 202 centimetra, Srećom, nije, već su podijelile bronzu. Ovo je konačan plasman takmičenja u skoku uvis na Svjetskom prvenstvu u Tokiju:

Nikola Olislagers (Australija) 2 metra Marija Džodžik (Poljska) 2 metra Jaroslava Mahučik (Ukrajina) 1,97 metara Angelina Topić (Srbija) 1,97 metara

Bonus video:

Pogledajte 02:45 Angelina Topić Izvor: Atletski Savez Srbije Izvor: Atletski Savez Srbije

(MONDO)