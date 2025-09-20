Angelina i Adriana idu po medalju na Svjetskom prvenstvu: Poznati su termini

Poznato je i kada će Angelina Topić i Adriana Vilagoš da idu po medalju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju.
Srbija čeka medalje sa Svjetskog prvenstva u atletici. I to od dvije mlade i supertalentovane atletičarke. Adriana Vilagoš i Angelina Topić pokušaće da obraduju naciju u svojim disciplinama na takmičenju u Tokiju. Poznati su i tačni termini i raspored po kom će njih dvije da nastupaju.
Adriana je prva, imala je samo dan za odmor poslije fenomenalnih kvalifikacija i svega što je uradila u disciplini bacanje koplja. Njeno finale je na programu danas, u subotu, od 14.05 po našem vremenu i pokušaće dodatno da poboljša rezultat iz kvalifikacija gdje je imala hitac od 66,06 metara.
Angelina ima više vremena za odmor pošto će se za medalju boriti u nedjelju od 12.05 sati po srpskom vremenu. Ona je u kvalifikacijama bez mnogo problema preskočila 192 centimetra i rutinski prošla dalje.
Kakva im je konkurencija?
Adriana će imati jaku konkurenciju u borbi za medalju. Glavni favoriti su Elina Cengko (Grčka), Mekenzi Litl (Australija) i Viktorija Hadson (Austrija), ali su tu još i Flor Denis Ruiz Hurtado (Kolumbija), Anet Sietina (Letonija), Tori Mozbi (Novi Zeland), Žo-An du Plesi (Južna Afrika)...
Angelina će takođe imati dosta težak posao u skoku u vis. Glavni favoriti su Nikola Olislagers (Australija), Jaroslava Mahučkin (Ukrajina) i Kristina Honsel (Nemačka). Tu su još i Elenor Paterson (Australija), Elena Kuličenko (Kipar), Moran Lejk (Britanija), Marija Vuković (Crna Gora)...