Košarkašima rekao "Niste svjetski šampioni", pa osvojio zlato: NBA igrači će biti bijesni zbog ovog rezultata

Američki sprinter Noa Lajls osvajanjem zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu podsjetio nas je na svoju izjavu o NBA košarkašima.

Američki sprinter Noa Lajls odbranio je titulu svjetskog šampiona u disciplini 200 metara, a na Svjetskom prvenstvu koje se ovih dana održava u Tokiju četvrti put u nizu stigao je do zlata. Lajls je prije ovog takmičenja osvajo zlatne medalje na Svjetskim prvenstvima u Budimpešti 2023. godine, Judžinu 2022. godine i Dohi 2019. godine.

Dionicu dugu 200 metara Amerikanac je istrčao za 19,52 sekunde, najbliži mu je bio zemljak Kenet Bednarek (19,58), a bronza je pripala Brajanu Levelu sa Jamajke koji je u finalnoj trci postavio svoj lični rekord (19,64). Trka je bila izuzetno kvalitetna, a Letsile Tebogo iz Botsvane je za samo 0,01 sekundu ostao bez odličja.

Ovo je čak sedmo zlato koje je Noa Lajls osvojio na Svetskim prvenstvima u atletici, pošto je u Dohi i Budimpeši bio dio šampionskih 4x100 štafeta, a u glavnom gradu Mađarske najbrži i na 100 metara. Naravno, kada je Lajls u pitanju svako odličje sa Svjetskih prvenstava posebno se mjeri jer je o njima izjava zbog koje je postao svjetski poznat.

Kako je Noa Lajls držao lekciju košarkašima?

Nakon što je američki atletičar Noa Lajls postao i zvanično najbrži čovjek planete, osvojanjem zlatne medalju na 100 i 200 metara na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, njegova izjava privukla je još mnogo više pažnje nego rezultati. On je NBA košarkašima poručio da nisu nikakvi šampioni svijeta, kada osvoje prsten u najjačoj ligi na svijetu.

"Svjetski šampion čega!? Ujedinjenih Država? Znate šta me najviše boli? Kada gledam finale NBA lige iznad njihovih glava visi natpis 'svjetski šampioni'. Svjetski šampioni čega? Nemojte pogrešno da me razumijete. Ja stvarno volim moju državu SAD. I to ponekad… Ali to nije svijet, to nije svijet, mi smo svijet. Mi ovdje imamo svaku državu koja se bori, sportisti nose svoju zastavu da pokažu koga predstavljaju. Nema nikakvih zastava u NBA ligi", govorio je raspoloženi Noa Lajls.

Ove riječi snažno su odjeknule među NBA igračima. Kevin Durent javio se prvi i poručio da je potrebno da neko pomogne Lajlsu, Aron Gordon je poručio da bi ga pobijedio na 200 metara, a Tajler Hiro istakao da je NBA ubjedljivo bolja od ostatka svijeta. Devin Buker je bio saglasan sa Durentom, a oštar komentar imao je i Tajris Halibarton, pa se može reći da je nekoliko zvijezda američke košarke uzelo na zub najbržeg američkog atletičara.

Kakvu karijeru ima Noa Lajls?

Pored pomenutih sedam zlatnih medalja na Svjetskim prvenstvima, Noa Lajls ima i srebro u štafeti 4x100, ali i bronzu na 100 metara osvojenu ovog ljeta u Japanu. Kada je riječ o Svjetskim prvenstima u dvorani, Lajls ima srebro na 60 metara i srebro kao dio štafete 4x400 metara.

Na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio je zlatnu medalju na 100 metara, dok je na 200 metara bio bronzani i u Tokiju i u Parizu. Pet puta je bio najbolji u Dijamantskoj ligi kada je riječ o trkama na 200 metara, dok je jednom bio najbolji i na duplo kraćoj dionici.

Lični rekord na 60 metara mu je 6,43 sekundi, na 100 metara trčao je 9,43, dok je 200 metara prešao za 19,31 sekundi. To je i nacionalni rekord SAD, jedne od najboljih trkačkih nacija na svijetu. Vlasnik je četvrtog najboljeg rezultata na 200 metara u istoriji atletike.