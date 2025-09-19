Strašni ožiljci i teška životna priča velikog šampiona: Brazilac se vratio na svjetski tron!

Brazilac Alison Dos Santos ponovo na svjetskom tronu, iza velikog uspjeha krije se teška životna priča.

Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilski atletičar Alison Dos Santos osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u atletici u trci na 400 metara sa preponama, a iza njegovog velikog uspjeha krije se teška životna priča. Osim što je 2023. godine doživio tešku povredu, u ranom djetinjstvu je imao nezgodu koja ga je obilježila za čitav život. Sada je nagrađen...

Rai Bendžamin je osvojio zlatnu medalju sa vremenom od 46,54 sekundi ispred Alisona dos Santosa koji je istrčao za 46,84 sekundi, ali je Amerikanac diskvalifikovan, te je Santos novi-stari šampion svijeta.

#PIUDAY



HOJE é dia de FINAL MUNDIAL para ALISON DOS SANTOS, o PIU!



Daqui a pouco, às 09H15!



VAMOS PIUpic.twitter.com/07T4y5Z9DM — Piu Esportes (@piuesportes)September 19, 2025

Teška životna priča

Nažalost, Brazilca ljudi prepoznaju po ranama na glavi koje je zadobio još kao šestomjesečna beba. Živio je sa bakom i dekom, a jedne večeri je slučajno zakačio dršku tiganja u kome se pekla riba. Vruće ulje se izlilo po njemu i Brazilac je zadobio opekotine trećeg stepena, pa je nekoliko mjeseci proveo u bolnici i lekari su uspjeli da ga spase.

I dalje ima mnogo ožiljaka na tijelu, najviše su izraženi na glavi, gdje mu ne raste ravnomjerno kosa, a ima ih na čelu, licu, grudima i lijevoj ruci. Zanimljivo, prvo se bavio džudom, ali je na nagovor jednog prijatelja počeo da se bavi atletikom. Na svaki trening je dolazio s kapom i malo je govorio, ali se poslije nekoliko mjeseci opustio i krenuo je da niže medalje

"Ne plašim se da rizikujem. Bio sam dobar džudista, ali... bolji sam atletičar nego što sam bio u džudou", rekao je pred start Svjetskog prvenstva gde je stigao do zlatne medalje.

Dos Santos je sa 25 godina već etablirani trkač sa preponama, svjetskom titulom i dvije olimpijske bronzane medalje, treći najbrži čovjek ikada u ovoj disciplini.

"Vidjećete me kako često trčim, trčim mnogo više tokom sezone. Vidjećete me kako plešem kada se zagrijavam i pokazujem svijetu da možete da budete osoba kakva jeste u sportu ili bilo kakvom drugom poslu kojim se bavite".

Smatra da je mentalna snaga presudna u sportu.

"Um može sve da promijeni. Bez obzira koliko je vaše tijelo spremno, bez obzira u koliko dobroj formi ste, ako vas vaš um ne prati, ako se vaš um ne osjeća dobro, nećete brzo trčati".

Morao je da se nosi sa dugim oporavkom od teške povrede desnog kolena koja je zahtijevala operaciju 2023. godine.

"To se dogodilo u čudnom trenutku. Ali u takvim trenucima kada se suočite sa nečim, nekom borbom ili nekim teškim vremenima, shvatio sam koliko je važno imati tim oko sebe, ljude koji vas vole, to je zaista važno", rekao je Santos.

Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. su njegov naredni cilj.

"Biću tamo. Boriću se za zlato. A na Svjetskom prvenstvu ove godine, želim da ponovo budem pobjednik", rekao je Brazilac i uspješno stigao do svog cilja.

