"Nemoguće da medalja opet bude jeftina kao u Parizu": Angelina Topić zna koliko mora da preskoči u finalu

Najbolja srpska atletičarka ušla je u finale Svjetskog prvenstva i u njemu ima velika očekivanja od sebe.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Ulf Schiller / imago sportfotodienst / Profimedia

Najtalentovanija srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u četvrtak u finale Svjetskog prvenstva u skoku uvis u Tokiju, preskočivši letvicu postavljenu na 192 centimetra. Preskočila je tu visinu iz prve i za medalju će skakati u nedjelju, od 12.30 časova.

"Kvalifikacije su prošle bolje nego što sam mogla da zamislim. Sa prethodnog svjetskog prvenstva imam iskustvo da će visina od 192 centimetra biti dovoljna za prolaz u finale, iako je kvalifikaciona norma bila dosta jača - 197 centimetara. Ipak, ne pamtim prvenstvo da je trebalo da se toliko podigne letvica za prolazak u finale. Bila sam maksimalno fokusirana da probam da skočim u prvom pokušaju, jer je bila sjajna ideja, zato što je poslije mog prvog pokušaja na 192 cm počela kiša, pa je dosta takmičarski izgubilo fokus, odužilo se takmičenje...", kazala je ona poslije kvalifikacija za "Sport klub".

Neubičajeno, imaće petak i subotu za odmor i pripremu za naredni izazov.

"Dva dana su do finala. Ovo mi je prvo iskustvo sa tim da ću imati malo veću pauzu do finalnoj okršaja. Ostaje nam još malo da se dotegnemo do finala i vidimo se u nedjelju", dodala je Angelina.

"Nisam još vidjela skokove, ali to je to"

Kako se osjećala? Savršeno, kako je i skočila.

"Jako dobro, osjećam se fizički spremno, jako smo radili, dosta sam trenirala i maksimalno sam se fokusirala na ovo takmičenje. Dijamantske igre sam preskočila zbog ovoga, da bih bila što bolja u što daljem trenutku sezone. Nadam se da će sve da dođe sada na svoje mjesto. Falilo mi je ove sezone malo više dobrih skokova i dobrih takmičenja, pa sam htjela da u ova tri pokušaja napravim dobre skokove i da podignem sebi samopouzdanje. U tome sam i uspjela. Iako nisam vidjela još skokove, mislim da je to - to".

Veoma joj je značila činjenica da je provela u Japanu dvije nedjelje prije Svjetskog prvenstva.

"Imali smo priliku ove godine da dođemo dosta ranije. Nakon takmičenja na tropskim destinacijama uvijek je najveći problem prilagođavanje na vremenske zone i na klimatske pogode i nepogode. Stvarno je dobro što smo došli ranije. Skoro svi smo imali priliku da odradimo jako dobar pripremni period u Japanu, ovdje smo od 1. septembra i dosta smo uspjeli da uradimo do sada. Jako sam zadovoljna time, a još zadovoljnija kvalifikacijama."

"Nemoguće da medalja bude jeftina kao u Parizu"

Glavne konkurentkinje za finale su tu, ali je Angelini fokus isključivo na samoj sebi.

"Nisam videla još ko je u finalu, ali fokus je na meni. Na njihove rezultate nisam mogla da utičem na njihove rezultate, ali mislim da sam spremna za velike visine i nadam se da ću to moći da ispunim u nedjelju."

Na kojoj visini očekuje da bude dostižna medalja u nedjelju?

"Ne znam za visine, to se iskreno nikad ne zna i zato je sport zanimljiv i ne možemo da predvidimo, ali gledajući ovu sezonu koja je bila jako dobra, djevojke su postizale velike visine od preko dva metra. Sigurno je pet-šest mojih koleginica preskočilo dva metra i pretpostavljam da će biti jako teško, možda i nemoguće da medalja bude jeftina kao u Parizu prošle godine (1,95 bilo dovoljno za bronzu, 2 metra za zlato, op. a.). Iz nekog svog iskustva mogu da kažem da bi to moglo da bude oko dva metra", dodala je Angelina Topić.

