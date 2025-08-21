logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Angelini Topić kiša pokvarila sve: Nije uspjela u Dijamantskoj ligi u Lozani

Angelini Topić kiša pokvarila sve: Nije uspjela u Dijamantskoj ligi u Lozani

0

Talentovana srpska skakačica uvis završila na šestom mjestu u finalu Dijamantske lige u Lozani.

Angelina Topić šesta u Lozani Izvor: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najtalentovanija srpska atletičarka Angelina Topić (20) nije uspjela da ostvari zapažen rezultat na turniru Dijamantske lige u Lozani. Završila je na diobi šestog mjesta, sa skorom od 1,86 metra, na takmičenju na kojem je u bacanju koplja prvo mjesto zauzela Adriana Vilagoš.

Prvo mjesto osvojila je Njemica Kristina Honsel prekosivči letvicu postavljenu na 1,91 metar, kao i drugoplasirana Australijnka Nikola Olislagers i Poljakija Marjia Žodžik. Sve tri su iz prve preskočile 1,91 metar i sva tri puta rušile letvicu podignutu na 1,94 metara.

Kiša u Švajcarskoj predstavljala je problem za sve takmičarke i nijedna se nije ni približa najboljem rezultatu sezone, koji je za sve tri prvoplasirane u rasponu od 1,98 do dva metra.

Kada je u pitanju Angelina Topić, iz prve je preskočila letvicu na 1,81 metar, iz druge onu postavljenu na 1,86, a nije uspjela nijednom da preskoči 1,91 metar. Njen najbolji rezultat sezone je 1,96 metara, a lični rekord 1,98.

I ovo takmičenje biće vid pripreme Angeline Topić za veliki događaj sezone, Svjetsko prvenstvo u Japanu od 13. do 21. septembra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletika Angelina Topić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC