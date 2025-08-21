Angelini Topić kiša pokvarila sve: Nije uspjela u Dijamantskoj ligi u Lozani

Talentovana srpska skakačica uvis završila na šestom mjestu u finalu Dijamantske lige u Lozani.

Izvor: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najtalentovanija srpska atletičarka Angelina Topić (20) nije uspjela da ostvari zapažen rezultat na turniru Dijamantske lige u Lozani. Završila je na diobi šestog mjesta, sa skorom od 1,86 metra, na takmičenju na kojem je u bacanju koplja prvo mjesto zauzela Adriana Vilagoš.

Prvo mjesto osvojila je Njemica Kristina Honsel prekosivči letvicu postavljenu na 1,91 metar, kao i drugoplasirana Australijnka Nikola Olislagers i Poljakija Marjia Žodžik. Sve tri su iz prve preskočile 1,91 metar i sva tri puta rušile letvicu podignutu na 1,94 metara.

Kiša u Švajcarskoj predstavljala je problem za sve takmičarke i nijedna se nije ni približa najboljem rezultatu sezone, koji je za sve tri prvoplasirane u rasponu od 1,98 do dva metra.

Kada je u pitanju Angelina Topić, iz prve je preskočila letvicu na 1,81 metar, iz druge onu postavljenu na 1,86, a nije uspjela nijednom da preskoči 1,91 metar. Njen najbolji rezultat sezone je 1,96 metara, a lični rekord 1,98.

I ovo takmičenje biće vid pripreme Angeline Topić za veliki događaj sezone, Svjetsko prvenstvo u Japanu od 13. do 21. septembra.