Real Madrid priznao grešku od 65 miliona evra: Niko Paz mora da se vrati kući

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Argentinski vezista Niko Paz nastaviće karijeru u svom matičnom klubu, Real Madridu.

Niko Paz se vraća u Real Madrid Izvor: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Real Madrid vratiće svog otpisanog đaka Nika Paza (21) iz Koma. Argentinska "desetka" i remek-djelo trenera Seska Fabregasa provešće još pola godine u Seriji A u Italiji i potom će se vratiti u trening-centar Reala Valdebebas "na neodređeno".

Paz je ponikao u Realovoj školi nakon dolaska sa Tenerifea 2016. Debitovao je prije dvije godine i za prvi tim, bio i strijelac u Ligi šampiona protiv Napolija, ali je potom sportski sektor procijenio da za njega nema mjesta u ekipi Karla Anćelotija.

Tu šansu iskoristio je ambiciozni italijanski tim Komo, doveo ga pretprošlog ljeta za šest miliona evra, dao mu "desetku" i pomogao mu da pokaže svoj talenat celom svoketu. Do sada je postigao 11 golova u 51 nastupu za Komo i namjestio 14 golova.

Real Madrid ubacio je u ugovor o prodaji mogućnost da ga vrati pravom preče kupovine i po svemu sudeći to pravo će iskoristiti narednog ljeta.

"Mečevi na svaka tri dana i nezgodni kalendari, to je idealno za Nika i njegov uzrast od 21 godine. Ima šest mjeseci do kraja u Komu, gdje je izrastao u elitnog fudbalera i mora da drži do kraja nogu na gasu. To je neophodno da bi u Realu ostali zadovoljni kao do sada zbog njegovog blistavog napretka, ali i da bi sam bio zadovoljan. Pred njim je "na kocki" učešće na Svjetskom prvenstvu i selektor Argentine Skaloni ga razmatra za tim, ali nije siguran - mora još da se dokaže", piše o njemu španski portal "AS", najavljujući njegov povratak u Madrid.

