"Potpiši ili odlaziš"! Real dao ultimatum Vinisijusu, nema više strpljenja za Brazilca!

Kraljevski klub želi da okonča preduge pregovore o produženju saradnje sa Brazilcem.

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Real Madrid više nema strpljenja za Vinisijusa Žuniora. Pregovori o produženju ugovora su se otegli, saga traje mjesecima, pa je "kraljevski klub" odlučio da to prekine.

Vinisijus Žunior je sada dobio ultimatum – potpiši ili odlaziš. Klub više neće pregovarati i Brazilac mora da prihvati posljednju ponudu ugovora, u suprotnom će biti prodan narednog ljeta.

Njegov ugovor ističe 2027. godine, a Real Madrid ne želi da dođe u situaciju da Brazilac ode bez obeštećenja i želi što prije da riješi ovu situaciju.

Pregovori između svije strane su se otegli jer Vinisijus Žunior insistira da dobije istu platu kao Kilijan Mbape, ističući da je njegov doprinos ekipi u najmanju ruku jednak kao učinak Francuza. Klub, međutim, ne želi da mu da godišnju platu od 30 miliona evra, a Brazilcu ne ide u prilog trenutna forma.

Od početka sezone na 22 meča postigao je samo pet golova, ali je u pravoj golgeterskoj krizi u posljednje vrijeme i nije postigao pogodak na posljednjih 14 utakmica.

Osim toga problem u pregovorima je i odnos trenera Ćabija Alonsa sa Brazilcem, kojeg ne vidi kao idealno rješenje u svojoj napadačkoj postavci. Tokom protekla dva mjeseca bilo je dosta tenzija, Vinisijus je na El Klasiku protiv Barsleone urlao na trenera nakon što ga je izvadio iz igre, da bi mu Alonso kasnije poručio da će manje da igra.

Nakon poraza od Mančester sitija (2:1) ni pozicija Ćabija Alonsa nije najsjajnija, ovaj neuspjeh pojačao je kritike na račun trenera i izazvao zvižduke navijača na stadionu "Santjago Bernabeu".

"Razumijemo zašto zvižde i moramo to da prihvatimo kao normalno jer su ovdje zahtjevi visoki. Želimo da preokrenemo stvari, da poboljšamo naše mentalno i fizičko stanje i vratimo povrijeđene igrače. Još je dug put", rekao je Alonso.

Španski mediji objavili su da ima razilaženja između Alonsa i dijela tima, ali su ga igrači brzo podržali nakon poraza. Golman Tibo Kurtoa i defanzivac Raul Asensio bili su među onima koji su rekli da je tim jedinstven i da svi stoje uz Alonsa. Rodrigo je zagrlio Alonsa nakon gola i priznao da je to uradio da pokaže da su igrači uz trenera.