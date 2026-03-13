Juventus donio odluku o Dušanu Vlahoviću: Mnogi će biti iznenađeni

Juventus je spreman da ponudi Dušanu Vlahoviću da ostane u klubu, za značajno manju platu od ne koju trenutno zarađuje (12 miliona). Na stolu je šest miliona, uz milion bonusa.

Izvor: Tommaso Fimiano / Gonzales Photo / Profimedia

Srpski centarfor Dušan Vlahović (26) mogao bi da produži ugovor sa Juventusom i da bar još sezonu ili dvije ostane u klubu koji je za njega platio veliki novac, dao mu aktuelnu godišnju platu od 12 miliona, ali nijedna strana nisu našle potpunu sreću u toj saradnji.

Vlahović je trenutno na odsustvu od skoro četiri mjeseca zbog povrede primicača, a u toku je posljednja godina njegovog ugovora, potpisanog 2022. kada je stigao iz Fiorentine. Novinar "Gazete delo Sport" Giljelmo Bukeri otkrio je da je sve realnije da će bivši đak Partizana nastaviti da igra za "Staru damu", ako se dvije strane dogovore o produžetku ugovora. Navodno, Juve je sprema da mu da produženje za sedam miliona evra.

U Juventusovoj "Kontinasi" (trening-centru u predgrađu Torina) nikada nisu sumnjali u ono što je Dušan Vlahović govorio, redovno obavještavajući vrh kluba: "Nisam ništa odlučio, za mene je ostanak u Torinu i dalje prioritet". Prvi potezi idu u tom smjeru, i to iz više razloga, objasnio je autor.

"Vraćajući se na njegov dug period odsustva, pitanje kako i kada će se Dušan vratiti u punu formu je neizbježno i ne bez posljedica: o tome razmišlja Juventus, ali i svi koji na Vlahovića gledaju kao na moguće pojačanje bez obeštećenja, samo uz teret njegove plate".

"I šta sada? Tu se ukrštaju interesi bjankonera i samog igrača: u Kontinasi moraju da naprave revoluciju u napadačkoj liniji, a krenuti od sigurnog oslonca poput Vlahovića imalo bi svoju logiku. Napadač iz Beograda zna da mora da krene ispočetka poslije teškog perioda, a učiniti to u okruženju koje može da smatra svojevrsnom "zonom komfora" takođe ima smisla", tvrdi Italijan.

Pregovori su već počeli, a jasno je da ugovor neće biti poput aktuelnog.

"Prvi potezi dotakli su i finansijske aspekte, iako ne previše duboko. Juventus je spreman da ide do plate od šest miliona evra, odnosno sedam miliona sa bonusima, kako bi Dušana doveo na isti nivo - ili skoro isti - kao onaj na kojem je turski biser Kenan Jildız. Bonusi su u ovoj posljednjoj Vlahovićevoj sezoni u Torinu podigli njegovu zaradu do granice, sada već nezamislive, od 12 miliona evra, kako je predviđao ugovor potpisan u zimu 2022".

"Što se tiče mogućeg trajanja novog 'braka', sve opcije su otvorene, uključujući i ne predug produžetak: godinu ili dvije, kako bi klub dobio garancije, a igrač imao priliku da se ponovo pokaže kroz igru koju želi da uvede (trener) Lučano Spaleti", objašnjeno je.

Juventus je trenutno tek šesti na tabeli Serije A, sa 50 osvojenih bodova i predstoji mu velika borba u posljednjih 10 kola za plasman u Ligu šampiona.

