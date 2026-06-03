Partizan pronašao tri pojačanja: Danko Lazović napravio zaokret poslije odlaska Peđe Mijatovića

FK Partizan krenuo je u veliku rekonstrukciju igračkog kadra nakon neuspjele sezone.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan je održao Skupštinu 1. juna, poslije koje je doskorašnji potpredsjednik Predrag Mijatović podnio ostavku. Samo dva dana kasnije, crno-bijeli su krenuli u ozbiljnu rekonstrukciju.

Kako prenosi "Telegraf", Danko Lazović je obezbijedio prvo ljetno pojačanje koje je već u Beogradu na ljekarskim pregledima. U pitanju je perspektivni fudbaler Aleks Zeković koji je nastupao za Fejnord.

Zeković igra i za omladinsku selekciju Crne Gore, karijeru je počeo u Šoleu, a potom je nosio dres Anžera. Igra na poziciji centralnog veziste i ovo je jasna promjena "politike" nakon odlaska Mijatovića koji je tokom svog mandata u Humskoj insistirao na iskusnijim fudbalerima i povratku nekadašnjih igrača.

Izvor: Box to Box pictures, box to box pictures / Alamy / Profimedia

To nije sve. Navodno su crno-bijeli ušli u trku za potpis Kvakua Karikarija (24), iz danskog Horsensa, navodi isti izvor. On je prošle sezone branio boje Železničara iz Pančeva kao pozajmljeni fudbaler danskog kluba, vratio se u Horsens po isteku sezone, a sada su čelnici Partizana preuzeli prve korake. Zvanična ponuda od 450.000 evra je poslata još prije Skupštine, ali moraće da se "podeblja".

Horsens cokeni Kari Karija skoro duplo više i traži 700.000 evra, pa će biti zanimljivo vidjeti da li će Danko Lazović pronaći rješenje za ovu situaciju.

Na meti Partizana je i talentovani krilni napadač IMT-a Dušan Žagar (19). On je nastupao za Omladince Crvene zvezde, ali tamo nikada nije dobio pravu šansu. Proteklu sezonu je proveo u IMT-u i oko njegovog transfera ne bi trebalo da bude prevelikih finansijskih problema, s tim što crno-bijeli razmatraju još nekoliko opcija na ovoj poziciji.

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