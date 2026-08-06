Saša Obradović ga nije dočekao u Zvezdi: Sada će probati da mu spasi karijeru u Izraelu

Nakon što je izgleda otpisan u Makabiju Hasijel Rivero bi mogao da potpiše ugovor sa Hapoelom iz Jerusalima.

Izvor: MN PRESS

Hasijel Rivero je poslije godinu dana u kojima je uglavnom bio povrijeđen u Crvenoj zvezdi napustio klub i vratio se u Makabi, ali po svemu sudeći neće opet zaigrati za "Ponos Izraela". Razlog za to je raspad Asvela koji je Makabi iskoristio da dovede Armanda Bejkota i sada je kubanski centar prekobrojan.

Ipak on ima slamku spasa, a to je Saša Obradović. Srpski trener koji ga je prošle godine dugo čekao da se vrati iz povrede i zbog njega je u drugom delu sezone izbacio iz rotacije Domantasa Motiejunasa sada želi da ga vidi u Hapoelu iz Jerusalima.

Nije Rivero ostavio dublji trag u Beogradu, ali sada se Saša Obradović nada da je korpulentni Kubanac konačno zdrav i da će moći da u Evrokupu na nešto nižem nivou dominira kao prije povrede koja mu je oduzela više od pola prošle sezone.

Ukoliko bi stigao u Hapoel Hasijel Rivero bi se za mjesto pod košem borio sa Amerikancem Devonteom Kakukom i skupo plaćenim nekadašnjim igračem Partizana Dušanom Miletićem.

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