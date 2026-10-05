logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tuča na Srbija - Rusija: Pljuštali crveni, cijeli tim razdvajao Matiju i Mihaila

Tuča na Srbija - Rusija: Pljuštali crveni, cijeli tim razdvajao Matiju i Mihaila

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Na utakmicama mladih selekcija Srbije i Rusije videli smo i ružne scene pošto su se dva igrača sukobila i zbog toga dobila crvene kartone.

Tuča na utakmici Srbija - Rusija Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Mlada reprezentacija Srbije savladala je Rusiju u drugom prijateljskom meču 2:1 (1:0), ali ostao je trijumf ekipe Bate Mirkovića u sjenci tuče u 68. minutu meča. Tada su isključeni Matija Mitrović i Mihail Umnjikov. 

Nakon što je u 68. minutu Umnjikov neoprezno startovao i na kraju promašio Mitrovića, ali ga je ipak zakačio po ruci. Nakon tog duela krenuo je dalje, ali je nakon toga čuo da mu je Srbin nešto dobacio. Nakon toga vratio se i krenulo je guranje. 

Odjednom su se oba tima stvorila tu, ali srećom tenzije su se brzo spustile i dva igrača su smirili njihovi saigrači. To je bilo i posljednje što su uradili pošto je prvo sudija Rusu pokazao odmah crveni karton, a Mitroviću drugi žuti. Pogledajte ovaj momenat na meču:

Pogledajte

00:55
Tuča na Srbija Rusija
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Šta se desilo na meču?   

Duel koji je sa tribina gledao Veljko Paunović završio se pobjedom srpskog tima 2:1, a taj trijumf došao je nakon pobjede 3:1 prije nekoliko dana. Upravo je isključeni Matija Mitrović u 34. minutu sa penala doneo prednost, pošto je Uroš Tegeltija oboren u kaznenom prostoru.

Na 2:0 je povisio Marko Veličković na samom startu drugog poluvremena, a sa 11 metara je smanjio tim Rusije nakon što je kapiten Srbije Bojan Kovačević napravio penal. 

Tagovi

tuča

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC