Nekadašnji fudbaler Borca Vladimir Volkov priveden u Beogradu sa još dvije osobe.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Bivši igrač banjalučkog Borca, Partizana i moldavskog Šerifa Vladimir Volkov priveden je u nedjelju u Beogradu.

Pripadnici Interventne jedinice 92 priveli su oko 11 časova Volkova, zajedno sa još dvije osobe - S. R. (28) i A. Đ. (36), nakon što je u njegovom automobilu pronađeno nelegalno oružje, saznaje "Telegraf.rs".

Prilikom intervencije i pretresa automobila u vlasništvu Volkova pronađen je pištolj marke „glok“ sa okvirom i 11 metaka, a ono što je zanimljivo je da je na pištolju bio izbrušen fabrički broj.

Pored samog vozila, policijski službenici su pronašli i jednu tabletu za koju se sumnja da je opojna droga.

Vladimir Volkov je karijeru počeo u BSK-u iz Borče, a tokom karijere najviše traga ostavio je u Partizanu, dok je u inostranstvu imao zapaženu ulogu u moldavskom Šerifu.

U septembru 2019. godine Volkov je potpisao za banjalučki Borac, ali je za crveno-plave tokom deset mjeseci upisao samo devet nastupa, sedam u Premijer ligi BIH i dva u Kupu BiH.

Nakon što mu je istekao ugovor napustio je Borac u ljeto 2020. i povukao se u penziju, da bi se pet godina kasnije reaktivirao i pridružio se Radu i igrao za ovaj klub u Prvoj beogradskoj ligi C.