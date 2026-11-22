Dobojlije ostaju zakucane za dno premijerligaške tabele.

Izvor: Promo/NK Čelik Zenica

Dobojska Sloga doživjela je deveti poraz u Premijer ligi BiH. Iako su "crveno-bijeli" poveli protiv Čelika u Zenici, na "Bilinom polju" nisu mogli bar do boda.

Zeničani su već do pauze preokrenuli rezultat, a u nastavku se mreže nisu tresle, iako su domaći posljednjih pola sata odigrali sa igračem manje zbog isključenja kapitena Kenana Horića.

ČELIK - SLOGA 2:1 (2:1)

/Gogić 32, Vidić 39 - Jović 28/

Sloga je bolje otvorila susret i, nakon dvije propuštene prilike, zasluženo stigla do vođstva preko Tonija Jovića na isteku pola sata igre. Ipak, nije dugo potrajalo slavlje gostiju, jer je četiri minuta kasnije Faruk Gogić izjednačio na 1:1.

Iako su Dobojlije imale još prilika za postizanje gola, igrači Čelika u 39. minutu stigli su do preokreta. Mrežu gostiju zatresao je Dejan Vidić, nekadašnji igrač dobojskog kluba.

U drugom poluvremenu nije bilo toliko uzbuđenja kao u prvom. U 59. minutu Čelik je ostao sa desetoricom. Horić je napravio prekršaj, protestovao i zaradio drugi žuti karton, odnosno put u svlačionicu.

Nije tim Duška Vraneševića, koji je danas debitovao na klupi Sloge, uspio da iskoristi igrača više, pa je ostalo 2:1.

I jedan i drugi tim mogli su do gola u finišu. Prvo je Harun Vardo upropastio sjajnu priliku da riješi meč, golman gostiju je uspio da odbrani, a odmah na drugoj strani golman Čelika Arman Šutković sjajnom intervencijom uspio je da odbrani šut Darka Savića.

Sloga ostaje zakucana za dno premijerligaške tabele, dok je Čelik sve bliži sredini tabele.