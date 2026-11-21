Fudbaleri Radnika i Veleža remizirali su (1:1) u utakmici 14. kola Premijer lige BiH.

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Podjela plijena u Bijeljini u uzbudljivoj utakmici u kojoj su gosti iz Mostara bili na korak od trijumfa, ali je semberski tim golom u šestom minutu sudijske nadoknade stigao do velikog boda.

RADNIK - VELEŽ 1:1 (0:0)

Nakon mirnog prvog poluvremena sa po jednom prilikom na obje strane - Ante Hrkać za goste, a Danilo Andačić za domaće, nastavak je donio veliku dramu.

Veležu je u 48. minutu nakon VAR provjere poništen gol Benjamina Tatara zbog ofsajda Marka Stojanovića, dok je u 60. minutu sudija Nemanja Aleksić poslije gledanja snimka povukao odluku o penalu nakon što je lopta pogodila Nemanju Stevanovića u ruku uz tijelo.

Na drugoj strani, Radnik je pogađao okvir gola - Faruk Gorzi stativu u 56, a Slaviša Radović prečku u 71. minutu.

Velež je poveo u 78. minutu kada je Đani Salčin prošao dvojicu čuvara i sa dvadesetak metara preciznim udarcem po zemlji savladao golmana Filipa Markovića - 0:1.

I kad se činilo da će tri boda ići u Mostar, u šestom minutu sudijske nadoknade poslije totalne ofanzive Bijeljinaca - golman “rođenih” Tarik Ribić napravio je kardinalnu grešku, što je iskoristio Paulo Desouza i postavio konačnih - 1:1.

RADNIK: Marković, Andačić, Ćosić, Gorzi, Karjašević, Klenpić, Konate, Marković, Radović, Stevanović, Teodorović.

VELEŽ: Ribić, Abdalah, Aganspahić, Bešagić, Bešić, Hrkać, Omerović, Salčin, Stojanović, Tatar, Vukasović.







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(MONDO)