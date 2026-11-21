Bora Milutinović bio je u Kataru na meču Srbije i Hondurasa i nakon te utakmice otišao je u svlačionicu i čestitao srpskim momcima.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski trener Bora Milutinović izjavio je danas u Dohi da je kadetska selekcija Srbije (U17) pokazala kako se bori za reprezentaciju Srbije.

Kadeti Srbije su danas savladali Honduras sa 2:0 u utakmici prvog kola grupe L na Svjetskom prvenstvu (U17) u Kataru. Oba gola za Srbiju postigao je Tadija Samardžić, koji je proglašen za igrača utakmice.

Milutinović je bio uz Srbiju na duelu protiv Hondurasa, a odmah po završetku meča ušao je u svlačionicu da podijeli radost sa "orlićima".

"Momci, mnogo mi je drago zbog vas. Vi vjerovatno ne znate ko sam ja, vodio sam razne selekcije na nekoliko šampionata. I da li znate šta sam im uvijek govorio da je najvažnije? Da pobijede? Ne. Da daju sve od sebe! Vi ste danas pokazali kako se bori za reprezentaciju", rekao je Milutinović, prenio je zvanični sajt FSS.

Šta su rekli "orlići"?

Izvor: MN PRESS

Oba gola za Srbiju postigao je Samardžić, koji je proglašen za igrača utakmice. Ušao je sa klupe na poluvremenu i potpuno promijenio meč Srbije.

"Osjećamo se nevjerovatno. Nisam ovo očekivao. Da postignem dva gola i pomognem reprezentaciji da pobijedi, ne znam šta bih više poželio. Mnogo će nam ovo značiti u nastavku turnira. Samo da nastavimo kao tim i biće ovo dobar turnir za nas. Drago mi je i zbog navijača, moje porodice koja je bila uz mene. Hvala svima što su došli da budu uz nas", rekao je Samardžić, prenio je zvanični sajt FSS.

Srbija će drugi meč na SP odigrati 24. novembra protiv Japana, koji je danas u prvom kolu poražen od Kolumbije (1:2).