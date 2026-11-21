Borusija Dortmund uspjela je da iskoristi remi Bajerna i osamostali se na vrhu Bundeslige, gdje je sada i Frajburg.

Izvor: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Jučerašnji remi Bajerna sa Kelnom (1:1) teškom mukom uspjela je da iskoristi Borusija Dortmund, koja je na gostovanju kod imenjaka iz Menhengladbaha, inače posljednjeplasiranog tima lige, slavila u samom finišu.

Tim Nike Kovača imao je svoje prilike, ali mreža domaćih nije se zatresla sve do 80. minuta, kada je reprezentativac Njemačke Feliks Nmeča svom timu donio veliki trijumf.

"Milioneri" su teško, ali zasluženo, slavili u duelu sa "fenjerašem" i preuzeli lidersku poziciju u Bundesligi, sada sa dva boda više od Bavaraca.

Golom hrvatskog internacionalca Igora Matanovića Frajburg je slavio u gostima protiv Elverzberga, te tako došao na diobu drugog mjesta sa Bajernom iz Minhena.

Sigurnu pobjedu upisao je Bajer Leverkuzen protiv Paderborna (4:0), dok se Lajpcig izuzetno ubjedljivim gostujućim trijumfom protiv Union Berlina (5:1) takođe probio u sami vrh najjače njemačke lige. Stigao je na dva boda zaostatka za liderom.



