logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hari Kejn pokazao "Zlatnu loptu", pa promašio penal u "Klasikeru": Borusija dva puta gubila, ali je stigla do boda!

Hari Kejn pokazao "Zlatnu loptu", pa promašio penal u "Klasikeru": Borusija dva puta gubila, ali je stigla do boda!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Popularni "Klasiker" između Bajerna i Borusije Dortmund, koji je nesumnjivo najveća utakmica njemačkog fudbala, ponovo je opravdao očekivanja ljubitelja Bundeslige.

Hari Kejn Izvor: x.com/TheGoalsZone

Pred derbi osmog kola Bundeslige, obje ekipe su upisale po pet pobjeda i dva remija, pa su bile zajedno u samom vrhu tabele. S tim da su izabranici Vensana Kompanija bili na prvoj poziciji zbog daleko bolje gol-razlike. 

A tako je ostalo i nakon subote uveče i duela na "Alijanc Areni", gdje je plijen podijeljen na ravne časti u spektakularnoj utakmici.

BAJERN - BORUSIJA DODRTMUND 2:2 (1:0)

Sve oči na "Alijanc Areni" prije početka i tokom utakmice bile su uprte u Harija Kejna, engleskog golgetera, koji je predstavio navijačima Bajerna svoju prvu "Zlatnu loptu", prestižnu nagradu za najboljeg fudbalera svijeta.

S obzirom da je do večeras postigao 10 golova u dosad 11 odigranih "Klasikera", očekivao se nastavak njegove golgeterske serije, ali je Englez propustio da realizuje najbolju šansu - jedanaesterac, da bi kasnije asistencijom djelimično spriječio da postane tragičar, ali su "milioneri" ipak uspjeli da izbjegnu poraz.

No, krenimo redom...

Bavarci su od starta utakmice jurnuli prema golu gostiju iz Dortmunda i već u 10. minutu Majkl Olise je praktično savladao golmana Borusije Gregora Gobela, ali je njegov udarac zaustavila stativa.

Bilo je još prilika ispred njegove mreže, čak je uspio da odbrani sjajnu šansu Ismaelu Saibariju u 24. minutu, da bi 10 minuta kasnije, loptu iz mreže morao da vadi njegov kolega - golman Bajerna Manuel Nojer.

Katastrofalno je pogriješio Dajo Upamekano i dodao loptu protivniku, a Džud Belingem je pogodio za vođstvo "milionera".

Međutim, nakon intervencije iz VAR sobe, dosuđen je ofsajd jer je prilikom udarca Belingema - Kerni Čukuemeka smetao golmanu Nojeru, a nalazio se u nedozvoljenoj poziciji, pa je pogodak poništen uz kiseli osmijeh trenera Borusije Nike Kovača.

Minut kasnije, na drugoj strani, brza kontra bavarske ekipe i Konrad Lajmer je pogodio za vođstvo Bajerna - 1:0.

Do odlaska na odmor u poluvremenu, Borusija je bila blizu izjednačenja, ali je Belingem u dobroj šansi šutirao iznad prečke.

Mogao je Kejn u 58. minutu, nakon što je izborio jedanaesterac, da nastavi tradiciju postizanja golova u "Klasikeru", dobro je Englez šutirao sa "kreča", ali je uzdrmao prečku! Prethodno je poslije njegovog udarca rukom igrao Felils Nmeča, a sudija Tobijas Štiler opravdano pokazao na bijelu tačku. 

I odmah je na drugoj strani uslijedila kazna! Serhi Girasi je u 60. minutu na asistenciju Čukuameke, pogodio mrežu za izjednačenje - 1:1.

Ipak, šest minuta kasnije Kejn se iskupio za promašeni penal kada je glavom asistirao za Upamekana, kojem nije bilo teško da s nekoliko metara dovede Bajern do nove prednosti - 2:1.

Kovačev tim je potom preuzeo kontrolu igre i napadao s namjerom da stigne do novog izjednačenja, a tom su i uspjeli u 90. minutu kada je Portugalac Fabio Silva iskosa pogodio sami ugao Nojerovog gola - 2:2.

Mogli su domaći ipak do pobjede u sudijskoj nadoknadi, Gobel je ponovo bio savladan nakon udarca Lenarta Karla, ali je prečka spasila "milionere", pa su bodovi podijeljeni. 



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Bajern Minhen Borusija Dortmund Bundesliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC