Hari Kejn pokazao "Zlatnu loptu", pa promašio penal u "Klasikeru": Borusija dva puta gubila, ali je stigla do boda!

Popularni "Klasiker" između Bajerna i Borusije Dortmund, koji je nesumnjivo najveća utakmica njemačkog fudbala, ponovo je opravdao očekivanja ljubitelja Bundeslige.

Izvor: x.com/TheGoalsZone

Pred derbi osmog kola Bundeslige, obje ekipe su upisale po pet pobjeda i dva remija, pa su bile zajedno u samom vrhu tabele. S tim da su izabranici Vensana Kompanija bili na prvoj poziciji zbog daleko bolje gol-razlike.

A tako je ostalo i nakon subote uveče i duela na "Alijanc Areni", gdje je plijen podijeljen na ravne časti u spektakularnoj utakmici.

BAJERN - BORUSIJA DODRTMUND 2:2 (1:0)

Sve oči na "Alijanc Areni" prije početka i tokom utakmice bile su uprte u Harija Kejna, engleskog golgetera, koji je predstavio navijačima Bajerna svoju prvu "Zlatnu loptu", prestižnu nagradu za najboljeg fudbalera svijeta.

Harry Kane proudly presents the Ballon d'Or at the Allianz Arena ❤️✨ https://t.co/kAToPd07LE — FC Bayern München (@FCBayern)October 31, 2026

S obzirom da je do večeras postigao 10 golova u dosad 11 odigranih "Klasikera", očekivao se nastavak njegove golgeterske serije, ali je Englez propustio da realizuje najbolju šansu - jedanaesterac, da bi kasnije asistencijom djelimično spriječio da postane tragičar, ali su "milioneri" ipak uspjeli da izbjegnu poraz.

No, krenimo redom...

Bavarci su od starta utakmice jurnuli prema golu gostiju iz Dortmunda i već u 10. minutu Majkl Olise je praktično savladao golmana Borusije Gregora Gobela, ali je njegov udarac zaustavila stativa.

Bilo je još prilika ispred njegove mreže, čak je uspio da odbrani sjajnu šansu Ismaelu Saibariju u 24. minutu, da bi 10 minuta kasnije, loptu iz mreže morao da vadi njegov kolega - golman Bajerna Manuel Nojer.

Katastrofalno je pogriješio Dajo Upamekano i dodao loptu protivniku, a Džud Belingem je pogodio za vođstvo "milionera".

Međutim, nakon intervencije iz VAR sobe, dosuđen je ofsajd jer je prilikom udarca Belingema - Kerni Čukuemeka smetao golmanu Nojeru, a nalazio se u nedozvoljenoj poziciji, pa je pogodak poništen uz kiseli osmijeh trenera Borusije Nike Kovača.

Minut kasnije, na drugoj strani, brza kontra bavarske ekipe i Konrad Lajmer je pogodio za vođstvo Bajerna - 1:0.

Do odlaska na odmor u poluvremenu, Borusija je bila blizu izjednačenja, ali je Belingem u dobroj šansi šutirao iznad prečke.

Mogao je Kejn u 58. minutu, nakon što je izborio jedanaesterac, da nastavi tradiciju postizanja golova u "Klasikeru", dobro je Englez šutirao sa "kreča", ali je uzdrmao prečku! Prethodno je poslije njegovog udarca rukom igrao Felils Nmeča, a sudija Tobijas Štiler opravdano pokazao na bijelu tačku.

HARRY KANE HAS MISSED THE PENALTY FOR BAYERN MUNIHC! WOW! ❌ https://t.co/dbrc3J7Fec — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)October 31, 2026

I odmah je na drugoj strani uslijedila kazna! Serhi Girasi je u 60. minutu na asistenciju Čukuameke, pogodio mrežu za izjednačenje - 1:1.

Ipak, šest minuta kasnije Kejn se iskupio za promašeni penal kada je glavom asistirao za Upamekana, kojem nije bilo teško da s nekoliko metara dovede Bajern do nove prednosti - 2:1.

| GOAL: DAYOT UPAMECANO GIVES THE LEAD FOR BAYERN MUNICH!ASSIST BY HARRY KANE!Bayern 2-1 Dortmund. https://t.co/BwJyAYA0zp — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)October 31, 2026

Kovačev tim je potom preuzeo kontrolu igre i napadao s namjerom da stigne do novog izjednačenja, a tom su i uspjeli u 90. minutu kada je Portugalac Fabio Silva iskosa pogodio sami ugao Nojerovog gola - 2:2.

| GOAL: FABIO SILVA HAS EQUALIZED FOR BORUSSIA DORTMUND!WHAT A SENSATIONAL GAME!Bayern 2-2 Dortmund. https://t.co/06uBzeQxZn — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)October 31, 2026

Mogli su domaći ipak do pobjede u sudijskoj nadoknadi, Gobel je ponovo bio savladan nakon udarca Lenarta Karla, ali je prečka spasila "milionere", pa su bodovi podijeljeni.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)