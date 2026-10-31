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Zdravko Mamić o Miši Kovaču: "Bio si mi uzor i ikona, mnogi nisu znali"

Zdravko Mamić o Miši Kovaču: "Bio si mi uzor i ikona, mnogi nisu znali"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Dugogodišnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić se emotivno oprostio od Miše Kovača.

Zdravko Mamić o Miši Kovaču Izvor: youtube/Podcast Inkubator/printscreen

Mnogi se opraštaju od velikog Miše Kovača, pa je to uradio i Zdravko Mamić. Jedan od najvećih hrvatskih i jugoslovenskih pjevača svih vremena preminuo je u 85. godini, a živio je kao veliki navijač Hajduka. Sada mu se poklonio nekadašnji prvi čovjek Dinama iz Zagreba.

Otkrio je da dijele isti rođendan, kao i da je veliki poštovalac njegovog lika i djela. U kasnijim godinama postali su prijatelji, a emotivno se Zdravko Mamić oprostio od svog prijatelja i idola.

Oproštaj Zdravka Mamića od Miše Kovača

"Dragi moj prijatelju, dan tvog rođenja, 16. jula, ujedno je i dan mog rođenja. Kad sam ja došao na svijet, ti si brojio punih 18 godina. A kad sam naučio razaznavati glasove i jasno gledati, za mene si postojao samo ti: tvoja slika i tvoj glas. Cijeli život svako moje veselje, a bilo ih je mnogo, bilo je obilježeno mislima na tebe. Bio si mi uzor i ikona, i nije mogla proći nijedna zabava a da se nije zapjevala tvoja pjesma.

Pred očima mi je slika hotela Lav u Splitu: jedan mali dečkić sam na plaži hotela Lav, a cijela plaža otvorenih usta gleda kako prolaziš. Sjećam se tvog divnog koncerta u Saloonu, kad sam klečao ispred tebe i zajedno s tobom pjevao našim dragim prijateljima. Sjećam se tebe iz bolnice Dubrava i iz Krapinskih Toplica, sjećam se naših telefonskih poziva i razgovora.

Kao što si ti meni bio uzor pjesmom i izgledom, tako sam ja od tebe dobivao nesebičnu i bezuslovnu podršku u svim svojim borbama za jak Dinamo i jak hrvatski fudbal. Branio si me, divio si mi se, iako nikada nisam upoznao većeg navijača mog rivala Hajduka nego što si ti.

Mnogi to ne znaju, pa ću podsjetiti: uoči stotinak i više međunarodnih utakmica koje je Dinamo igrao u Evropi, noć prije nastupa Dinamova delegacija, prijatelji i sponzori iz svakoga grada nazvali bi tebe i otpjevali ti na telefon neku od tvojih pjesama. Ljubim tvoje srce, dragi prijatelju, tvoju muziku, tvoju žrtvu, tvoje hrvatstvo. Zauvijek te voli tvoj prijatelj Zdravko", napisao je Zdravko Mamić.

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Tagovi

mišo kovač Zdravko Mamić

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