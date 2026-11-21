Nakon pobjede Crvene zvezde protiv Radnika iz Surdulice (2:0), Albert Rijera kritikovao neefikasnost ekipe.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Trener Crvene zvezde Albert Rijera analizirao je pobjedu svog tima protiv Radnika iz Surdulice u 16. kolu Superlige Srbije. Crveno-bijeli su do trijumfa stigli teže nego što su očekivali, a Španac je upravo neefikasnost zamjerio svojim igračima!

Nije htio da ističe pojedince, ali je još jednom podvukao da Crvena zvezda stvara mnogo šansi i postiže malo golova. Po njegovom mišljenju, to je najveći problem u igri srpskog šampiona, koji ove sezone nema pravu konkurenciju u domaćem prvenstvu.

Vidi opis Albert Rijera: "Nikad neću biti ljut na samo jednog igrača" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Prvom i drugom zonom sam zadovoljan, ali fudbal je igra gdje treba postići gol. Imali smo mnogo šansi, a nismo davali golove. Nikada neću biti ljut na samo jednog fudbalera, više razmišljam o timu. Najbitnije je da postižete golove. Kada stvarate dosta šansi, a ne postižete golove onda dođete u problem. Nedostajalo mi je malo od ključnih igrača da imamo pravih dodavanja u posljednjoj liniji", rekao je Albert Rijera.

Crvena zvezda nakon 16 odigranih rundi u prvenstvu ima 15 pobjeda i jedan remi, upravo protiv Radnika u Surdulici. Sa 46 osvojenih bodova, aktuelni šampion Srbije ubjedljivo drži prvo mjesto u Superligi i korača ka još jednoj tituli.