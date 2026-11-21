Nakon pobjede Crvene zvezde protiv Radnika iz Surdulice (2:0), Albert Rijera kritikovao neefikasnost ekipe.
Trener Crvene zvezde Albert Rijera analizirao je pobjedu svog tima protiv Radnika iz Surdulice u 16. kolu Superlige Srbije. Crveno-bijeli su do trijumfa stigli teže nego što su očekivali, a Španac je upravo neefikasnost zamjerio svojim igračima!
Nije htio da ističe pojedince, ali je još jednom podvukao da Crvena zvezda stvara mnogo šansi i postiže malo golova. Po njegovom mišljenju, to je najveći problem u igri srpskog šampiona, koji ove sezone nema pravu konkurenciju u domaćem prvenstvu.
Albert Rijera: "Nikad neću biti ljut na samo jednog igrača"
"Prvom i drugom zonom sam zadovoljan, ali fudbal je igra gdje treba postići gol. Imali smo mnogo šansi, a nismo davali golove. Nikada neću biti ljut na samo jednog fudbalera, više razmišljam o timu. Najbitnije je da postižete golove. Kada stvarate dosta šansi, a ne postižete golove onda dođete u problem. Nedostajalo mi je malo od ključnih igrača da imamo pravih dodavanja u posljednjoj liniji", rekao je Albert Rijera.
Crvena zvezda nakon 16 odigranih rundi u prvenstvu ima 15 pobjeda i jedan remi, upravo protiv Radnika u Surdulici. Sa 46 osvojenih bodova, aktuelni šampion Srbije ubjedljivo drži prvo mjesto u Superligi i korača ka još jednoj tituli.