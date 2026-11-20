Nakon reprezentativne pauze, fudbalere Borca u Premijer ligi BiH očekuje derbi meč protiv Željezničara u Sarajevu.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučki "crveno-plavi" dvoboj na "Grbavici" (subota, 16 časova) dočekuju nakon odlične prvenstvene serije, a uoči istorijskog okršaja u Konferencijskoj ligi sa Atalantom na Gradskom stadionu (četvrtak, 21 čas).

Tim Vinka Marinovića nadomak je liderske pozicije u Premijer ligi BiH, pa u susret protiv posrnulog Željezničara, koji se nalazi u sredini tabele, ulazi kao favorit, mada su mečevi na "Grbavici" uvijek bili zahtjevni za Banjalučane.

"Završena je reprezentativna pauza, a u narednom periodu čeka nas veliki broj utakmica. Prva od njih je derbi protiv Željezničara. Biće to zahtjevna utakmica protiv ekipe koja ima kvalitet i koja je posebno motivisana kad igra na domaćem terenu. Međutim, imamo i mi svoje ciljeve i želimo da se sutra predstavimo u najboljem svjetlu. Od ekipe očekujem da budu maksimalno skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni u oba pravca. Želimo od početka da nametnemo naš ritam, da budemo agresivni u fazi odbrane, a takođe da budemo organizovani i konkretni u završnici napada. Poštujemo, naravno, sve protivnike, ali se isto tako i u svaku utakmicu postavljamo na način da osvajamo tri boda. Tako će biti i sutra", poručio je Marinović, koji je istakao da ih priče o rekordima ne zanimaju.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Dobra vijest za Borac je da se kapiten Srđan Grahovac konačno oporavio od povrede.

"Grahovac se vratio i to me raduje. Dug period nije bio sa nama, tako da se i on polako uvodi i nadam se naravno da će i on što prije biti konkurentan za ekipu", rekao je Marinović, koji za duel sa Željom neće moći da računa na Esitija, Jakšića i Savića.

Marinović često ističe da je prva naredna utakmica najvažnija, pa će tako biti i sada. Slijedi meč protiv Željezničara, koji će biti uvertira pred evropski duel sa italijanskim klubom iz Bergama.

"Sigurno da se euforija osjeća, međutim mi ne smijemo da biramo utakmice. Imamo cilj i u jednom i u drugom takmičenju i jednostavno gledamo koja nam je prva naredna utakmica. Sada je fokus samo na Željezničaru", jasan je trener Borca.

Za susret 14. kola Premijer lige BiH delegiran je Mateo Musa iz Čitluka.