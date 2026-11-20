Dušan Alimpijević otkriva istine o svom odlasku iz Crvene zvezde i razlozima koji su ga naveli na tu odluku.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević večeras sa svojim Bešiktašom gostuje Partizanu i to u okviru 13. kola Evrolige, što je tek drugi put da igra protiv crno-bijelih od kada je otišao iz Crvene zvezde. Bio je trener crveno-bijelih u sezoni 2017/18, potom je sa Bursasporom igrao protiv Partizana u Evrokupu 2022. godine, a sada se vraća u halu "Aleksandar Nikolić" u kojoj je imao i neke nezaboravne trenutke.

U intervjuu za "Mozzart Sport", osvrnuo se i na svoj period u Crvenoj zvezdi, kada je debitovao u Evroligi, dodavši da su neke stvari iz tog perioda pogrešno interpretirane.

"Istine radi, ovo moram da kažem"

Dušan Alimpijević je preuzeo Crvenu zvezdu u sezoni 2017/18, iz koje se pamti poraz u finalu ABA lige protiv Budućnosti, uz čuveni promašaj Matijasa Lesora: "Moram, istine radi, pošto se baš u posljednje vrijeme malo provlačila priča o mom statusu u Zvezdi iz tih dana, da kažem da se tu očigledno ne barata potpunim i tačnim informacijama", rekao je Alimpijević.

"Dakle, ja nisam napustio Zvezdu poslije dva ili tri mjeseca, nego sam ostao čitavu abaligašku i evroligašku sezonu. Tek u junu, kada je krenuo KLS, napustio sam Crvenu zvezdu i to je bila isključivo moja želja. Tadašnji predsjednik Čović insistirao je da ostanem i da odradimo taj trogodišnji ugovor, da je vrijeme pred nama i da je ta sezona bila takva kakva je bila radi stabilizacije. Ja sam nekako osjetio da se stvorila jedna neprirodna atmosfera oko kluba, što je bilo i normalno. Navijači imaju pravo na to, jer su u prethodnim godinama bili naviknuti na uspjehe i drugačije rezultate.

Smatrao sam da Zvezda treba da krene u nekom drugom pravcu i bez bilo kakve ljutnje ili bilo čega drugog napustio sam klub na svoju inicijativu. Zvezda je te godine nastavila takmičenje u KLS-u sa mojim stručnim štabom. Rekao sam ljudima iz stručnog štaba da apsolutno nema razloga da bilo ko odlazi i da treba da završe posao. Mislim da je bilo očigledno da će Zvezda osvojiti titulu, jer je te godine ipak bila dominantna. Mi smo dva puta pobijedili Partizan u ABA ligi. Iako smo imali velike uspone i padove, čak i u KLS-u, mislim da je nekako bilo evidentno da će se Zvezda na kraju dočepati tog trofeja. Tako je stručni štab koji je radio sa mnom završio posao i tako se završila ta sezona. Samo sam htio to da kažem, istine radi. A što se tiče mog boravka u Zvezdi, kao što sam rekao, to je davno prošlo vrijeme, prije osam godina, pa da se više ne vraćamo na to", zaključio je.

Crno-bijeli derbi u Beogradu

Izvor: YouTube/Beşiktaş Basketbol

Beogradski crno-bijeli večeras od 20.45 dočekaće istanbulske crno-bijele u okviru 13. kola Evrolige, a oba tima su u ovom trenutku na skoru 6-6. U različitom raspoloženju ulaze u ovaj meč pošto je Partizan u utorak poražen od Valensije, dok je s druge strane u srijedu Bešiktaš pobijedio Real Madrid.

"Igramo protiv Partizana, koji je poznat po tome što ima veliku prednost domaćeg terena i izuzetno tešku atmosferu za gostujuće ekipe. Verujem da će nam najveći izazov biti da se prilagodimo tom okruženju i atmosferi, pokušamo da odigramo dobru utakmicu i pronađemo najbolja rješenja protiv njihove agresivne i čvrste odbrane", poručio je trener Bešiktaša i dodao da samo ako svi budu pazili na sve detalje - njegova ekipa može do pobjede.