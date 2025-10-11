logo
"Dušan je otišao poslije nepravde i krađe": Čović povisio ton i pričao o lopovima i parfemima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nebojša Čović je pred kraj konferencije za medije podsjetio na način na koji je Dušan Alimpijević otišao iz Srbije kada je bio trener Crvene zvezde.

Nebojša Čović i Dušan Alimpijević Izvor: © MN press, all rights reserved

Dušan Alimpijević predstavljen je kao novi selektor Srbije u Beogradu. Na konferenciji za medije koja je trajala duže od sat vremena pored njega duže izlaganje imao je i Nebojša Čović. Prvi čovjek KSS je na samom kraju konferencije želio da kaže još nešto, a ticalo se načina na koji je mladi stručnjak otišao iz Srbije kada je bio trener Crvene zvezde.

"Ovo je digitalni vijek i to se na sve odrazilo. U razgovorima sa Dušanom sam imao prilike da me upozna sa puno inovacija koje su mi drage. Na našim prostorima nije lako sresti ljude koji prate svjetske trendove. Takve ljude treba zaštititi, kad je uspješan pobjeđuje i uspješan je, kada izgube, onda ne znaju ništa. Dušanu je napravljena nepravda i krađa kada je otišao 2018. godine. Vidite da se sada po Crnoj Gori hapse ti likovi i gospodin Kereheta je u Baskoniji digao glas protiv nekih sudija, mi smo prepoznali još tada te lopine, oni ne kradu samo parfeme. Moramo protiv toga da se borimo. Dušanu želim sve najbolje, zajedno ćemo se boriti. Mislim da ćemo napraviti rezultat. Izvinite na podsjećanje", rekao je Čović aludirajući na period iz 2018. godine i na sudije Damira Javora i Mateja Boltauzera koji je doživotno suspendovan zbog krađe parfema na aerodromu.

Alimpijević je Crvenu zvezdu vodio u sezoni 2017/18 i izgubio je od Budućnosti u finalnoj seriji ABA lige kada je Matijas Lesor promašio zicer u Podgorici. U Evroligi je imao učinak od 11 pobjeda i 19 poraza. Poslije poraza od crnogorskog tima ponudio je ostavku koja nije prihvaćena, a onda je poslije neuspjeha od Mege u domaćem šampionatu otišao, a ekipu je preuzeo Milenko Topić.

"Postavio sam Željka i Dušana"

Izvor: © MN press, all rights reserved

Nebojša Čović je podsjetio i da je imao bitnu ulogu kada su postavljeni i Željko Obradović i Dušan Alimpijević.

"Dva puta sam postavljao najmlađe selektore reprezentacije, prvi put poslije Atine 1995/96, među srpskim delegatima su bili Stanković, Šaper, Nikolić, Žeravica, tada smo za trenera reprezentacije u Atlanti postavili Željka Obradovića koji je imao 35-36 godina. To je bio dobar potez. To je bila SR Jugoslavija. Tada se država mijenjala na svake dvije-tri godine. Ove godine samostalno kao Srbija postavili selektora. Osvojili smo sve zlatne medalje 2007. godine i to je bio kontinuitet generacija koje su došle i napravili velike rezutlate. Ovo je novi ciklus u koji ulazimo sa mladim i angažovanim trenerom. Ja sam čovjek dva vijeka, i 20. i 21. vijeka", zaključio je Čović.

Tagovi

Dušan Alimpijević Nebojša Čović Srbija orlovi selektor KK Crvena zvezda

