Alimpijević ima vezu za Jokića: Novi selektor predstavio članove stručnog štaba

Novi selektor Srbije Dušan Alimpijević imaće podršku perspektivnih stručnjaka u svijetu košarke.

Izvor: AHMET DUMANLI / AFP / Profimedia

Perspektivni stručnjak Dušan Alimpijević je i zvanično promovisan u novog selektora košarkaške reprezentacije Srbije. Nakon što je legendarnom Svetislavu Pešiću istekao ugovor, KSS je odlučio da sa mladim trenerom započne novi ciklus. Alimpijevića uskoro čekaju prvi izazovi, pošto će "orlovi" u novembru početi kvalifikacije za Mundobasket.

Aktuelni strateg Bešiktaša je predstavio i članove stručnog štaba, a pored Ognjena Stojakovića koji je dobro poznato ime, tu je Nikola Jovanović koji je asistent na UCLA koledžu. Ipak, neće se svi priključiti odmah njegovom timu.

"Hvala i novinarima koji ste me kontaktirali, zvali, zamolio sam za strpljenje. Smatrao sam da krenemo ovako, sa konferencijom. Onda ćemo naknadne intervjue i pitanja uraditi kada to kasnije kome bude odgovaralo. Mogu da vam kažem sada, da sam čekao da završim zvaničnu prezentaciju da bih mogao da stupim u kontakt sa ljudima koji zaslužuju da budu u stručnom štabu", rekao je Alimpijević i nastavio:

"Ognjen Stojaković je potvrdio svoje prisustvo u julskim i avgustovskim prozorima. Nemanja Jovanović je novo ime, asistent na UCLA koledžu, gradio je karijeru više u Americi, ima evropsko iskustvo. To su imena koja mogu odmah da potvrdim. Za februarske i one ljetne, o tome ćemo naknadno kada obavim razgovor sa trenerima koji zaslužuju. Ne smijemo da dozvolimo da nijedan igrač prođe ispod radara, isto tako svu sujetu treba da ostavimo na strani i ne smijemo da dozvolimo da neko trenersko ime prođe ispod radara, nego da bude uključeno u instituciju KSS sada kada je KSS spreman da napravi iskorak", dodao je Alimpijević na temu stručnog štaba.

Ognjen Stojaković jedan od ključnih ljudi u Denveru, kao i u košarkaškoj reprezentaciji Srbije, a njegova uloga će nesumnjivo biti ključna oko nastupa najveće zvijezde Nikola Jokića za reprezentaciju u budućnosti.