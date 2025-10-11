logo
Alimpijević prvi put pred novinarima kao selektor Srbije, uživo: Na konferenciji će biti i Čović 0
Alimpijević prvi put pred novinarima kao selektor Srbije, uživo: Na konferenciji će biti i Čović

Dušan Alimpijević biće i zvanično predstavljen kao novi selektor Srbije danas u Beogradu. Pored njega na konferenciji biće i prvi čovjek KSS Nebojša Čović.

Dušan Alimpijević predstavljanje Izvor: MN PRESS

Dušan Alimpijević novi je selektor Srbije, potpisan je trogodišinji ugovor, a zvanično predstavljanje i prvu konferenciju na tom mjestu održaće danas. U Beogradu će se obratiti novinarima i odgovaraće na pitanja medija. Uz njega biće i predsjednik KSS Nebojša Čović, potpredsjednik za mušku košarku Nenad Krstić i Filip Sunturlić direktor reprezentacije.

Dešavanja sa konferencije pratite na MONDU.

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
12:49

Ko će sve govoriti na konferenciji?

Pored Alimpijevića na konferenciji biće i predsjednik KSS Nebojša Čović, potpredsjednik za mušku košarku Nenad Krstić i Filip Sunturlić, direktor reprezentacije.

12:49

Alimpijević prvi put pred novinarima

Biće ovo prvi put da je Dušan Alimpijević pred novinarima od kada je postao novi selektor Srbije. Konferencija će se održati u Beogradu.

Izvor: AHMET DUMANLI / AFP / Profimedia

12:49

Dobro došli

Dobro došli u MONDO prenos uživo, budite uz nas i pratite dešavanja sa konferencije.

