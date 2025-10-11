Alimpijević prvi put pred novinarima kao selektor Srbije, uživo: Na konferenciji će biti i Čović

Dušan Alimpijević biće i zvanično predstavljen kao novi selektor Srbije danas u Beogradu. Pored njega na konferenciji biće i prvi čovjek KSS Nebojša Čović.

Izvor: MN PRESS

Dušan Alimpijević novi je selektor Srbije, potpisan je trogodišinji ugovor, a zvanično predstavljanje i prvu konferenciju na tom mjestu održaće danas. U Beogradu će se obratiti novinarima i odgovaraće na pitanja medija. Uz njega biće i predsjednik KSS Nebojša Čović, potpredsjednik za mušku košarku Nenad Krstić i Filip Sunturlić direktor reprezentacije.

