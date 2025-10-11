Alimpijević prvi put pred novinarima kao selektor Srbije, uživo: Na konferenciji će biti i Čović

Dušan Alimpijević biće i zvanično predstavljen kao novi selektor Srbije danas u Beogradu. Pored njega na konferenciji biće i prvi čovjek KSS Nebojša Čović.
Dušan Alimpijević novi je selektor Srbije, potpisan je trogodišinji ugovor, a zvanično predstavljanje i prvu konferenciju na tom mjestu održaće danas. U Beogradu će se obratiti novinarima i odgovaraće na pitanja medija. Uz njega biće i predsjednik KSS Nebojša Čović, potpredsjednik za mušku košarku Nenad Krstić i Filip Sunturlić direktor reprezentacije.
Ko će sve govoriti na konferenciji?
Alimpijević prvi put pred novinarima
Biće ovo prvi put da je Dušan Alimpijević pred novinarima od kada je postao novi selektor Srbije. Konferencija će se održati u Beogradu.Izvor: AHMET DUMANLI / AFP / Profimedia
