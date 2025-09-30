Jokić Amerikancima pričao o Alimpijeviću: "Ne znam da li ga znate?"

Novi selektor Srbije Dušan Alimpijević uživa veliko poštovanje od strane najboljeg centra na planeti Nikole Jokića.

Izvor: MN PRESS

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije je Dušan Alimpijević koji će potpisati trogodišnji ugovor i naslijediti legendu srpske i evropske košarke Svetislava Pešića. "Orlove" do kraja godine čekaju mečevi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a pretpostavlja se da novi selektor na raspolaganju neće imati igrače iz Evrolige i NBA lige. Pitanje od milion dolara je da li će Nikola Jokić u budućnosti nositi dres reprezentacije, a tu će Alimpijevićeva uloga biti ključna. Važno je da kontakt odmah bude uspostavljen, a ako je suditi po riječima trostrukog MVP-ja NBA lige, ne bi trebalo da bude problema.

Jokić je jednom prilikom istakao da voli da prati seminare određenih trenera, a među njima se izdvajaju trojica. U pitanju su Željko Obradović, Igor Kokoškov i novoizabrani selektor Srbije Dušan Alimpijević.

"Ne gledam mnogo, ali volim da gledam određene seminare. Gledao sam njega i još nekoliko trenera, Dušana Alimpijevića, ne znam da li ga znate, sada je u Bešiktašu, Igora Kokoškova koji je sad u Atlanti, gledao sam nekoliko. Smatram da ako želite da budete dobri da morate da budete košarkaški fanatik, to mora da bude vaš život i volim da vidim nešto drugačije", rekao je Jokić u jednom intervjuu za američke medije 2023. godine.

Nije tajna da Jokić ima sjajnu komunikaciju sa Željkom Obradovićem, pa je tako jednom prilikom trener Partizana otkrio da je dobio savjet od najboljeg srpskog igrača ikada.

"Rekao mi je za jedan detalj naše igre, da misli da bi nešto trebalo da uradimo. Shvatio sam i odmah sam to primijenio. Treba vjerovati igračima, a jednom košarkašu kakav je Jokić ne možeš da ne vjeruješ", rekao je Obradović.

Šta je Alimpijević rekao o Jokiću?

Trener Bešiktaša je jednom prilikom govorio o svojoj košarkaškoj filozofiji i istakao da je je Nikola Jokić jedan od najboljih igrača na planeti. Njegov glavni adut je to što je uvijek nekoliko koraka ispred svih.

"Kako da ne učim od igrača. To su rekli profesor Nikolić, Željko… To su rekli mnogi pametniji i bolji treneri od mene, da se uči od dobrih igrača. Ja učim od dobrih igrača i na svakom treningu se desi nova situacija o kojoj se diskusuje. Ja volim da slušam igrače koji žele nešto da predlože i imaju svoju ideju i smatram da nas trenere takvi igrači oplemenjuju", rekao je Alimpijević gostujući u podkastu "Na ivici terena".

Potom se osvrnuo na najboljeg centra na planeti. "Ne postoji inteligentniji i kvalitetniji od Nikole Jokića. On svakako ima najbolju ideju i evidentno je da je njegov najveći kvalitet što je uvijek četiri-pet koraka ispred svih. Vrhunski igrač ide jedan ili dva, a on ide i više. Budućnost košarke je donošenje najtačnijih i najboljih odluka u punoj brzini. Igrač koji uspije to da uradi je budućnost, a on to ima", rekao je novi selektor Srbije.