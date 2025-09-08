logo
Srbija zvala Dušana Alimpijevića: Pešić odlazi poslije debakla, zamjena je već spremna

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bivši trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević prvi je kandidat za mjesto selektora Srbije.

Dušan Alimpijević kandidat za mjesto selektora Srbije Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je debakl na Eurobasketu 2025, pošto je u osmini finala poražena od Finske (92:86), a taj neuspjeh mogao bi da najavi i ogromne promjene. Selektor Svetislav Pešić ima ugovor samo do kraja septembra ove godine, odnosno još dvadesetak dana, a za sada se ne zna ko će predvoditi nacionalni tim u kvalifikacijama za Mundobasket 2027!

Kako prenosi "SportKlub", prvi kandidat za mjesto selektora je talentovani stručnjak Dušan Alimpijević, nekadašnji trener Crvene zvezde. Aktuelni trener turskog Bešiktaša morao bi po hitnom postupku da se dogovori sa Košarkaškim savezom Srbije, jer vremena nema mnogo - već u novembru počinje novi kvalifikacioni ciklus koji bi mogao da bude izuzetno značajan za srpsku košarku.

Gotovo da ne postoje šanse da Svetislav Pešić i KSS pronađu zajednički jezik oko nastavka saradnje, što znači da će na mjesto selektora stići novo lice. Prethodnih dana traje licitacija imenima koja su u opticaju - pominje se nekoliko imena, a među njima je svakako i Alimpijević koji je godinama primjetan u evropskoj košarci.

Pretpostavlja se da je Alimpijević u ovom trenutku tek jedna od opcija - ali prva među njima - kada je riječ o mjestu selektora. Bivši trener Crvene zvezde saslušaće ponudu i zatim odlučiti o njoj, a mali problem moglo bi da predstavlja to što je on nedavno produžio ugovor sa turskim klubom.

Kakvu karijeru ima Dušan Alimpijević?

Mladi srpski stručnjak prethodnih godina je napravio nevjerovatan uspon u klupskoj košarci. Karijeru je počeo kao pomoćni trener Novog Sada sa samo 22 godine, kasnije je bio pomoćnik i prvi trener Vojvodine, a nakon rada u Spartaku iz Subotice i FMP Železniku ukazala mu se najveća prilika.

Alimpijević je u ljeto 2017. godine predstavljen kao novi trener Crvene zvezde i tada je dobio priliku da vodi ekipu u Evroligi, kao jedan od najperspektivnijih stručnjaka u Evropi. Klub je napustio u maju naredne godine, zatim je tokom Ljetne lige radio za Dalas, a tokom posljednjih nekoliko sezona gradi karijeru po Evropi.

Prvo je predvodio Avtodor iz Saratova, zatim Bursaspor sa kojim je bilježio impresivne rezultate, a već dvije godine je na klupi Bešiktaša. Kao najveći uspjesi u karijeri ističu se finale Evrokupa sa ekipom Burse i osvajanje bronze na Evropskom prvenstvu 2014. godine sa reprezentacijom Srbije do 20 godina, gdje je bio pomoćni trener u stručnom štabu.

