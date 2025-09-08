Oglasio se navijač čije suze su obišle svijet: Bio je simbol Srbije u Rigi, sad šalje snažnu poruku

Navijač koji je teško podnio poraz Srbije na Evropskom prvenstvu oglasio se nakon što su "orlovi" ispali.

Izvor: Screenshot/Twitter/@EuroBasket

Srbija je neočekivano ispala sa Evropskog prvenstva u Rigi poslije poraza od reprezentacije Finske. Mnogi navijači teško su podnijeli poraz, a kamere ovog takmičenja posebnu pažnju obratile su na navijača "orlova" koji nije mogao da zadrži suze. Izabranici Svetislava Pešića neočekivano su završili nastup na Eurobasketu - koliko je bilo teško igračima mogli smo vidjeti tik poslije meča, a kako je bilo navijačima otkrio je Marko iz Novog Sada.

Čak je i FIBA primijetila razočaranje srpskog navijača, a posebno je bilo zanimljivo videjti da su se oko njega našli navijači Finske i Letonije koji su mu pružili podršku poslije debakla "orlova". Kada su se strasti smirile, Marko je rekao:

"Mislim da smo svi u tom trenutku na neki način bili ja. Emocije su tu da se pokazuju. Naša strast prema košarci, u Srbiji, je velika. Svaka čast momcima na trudu, na borbi, na treniranju. Svaka čast našim navijačima koji su prevalili kilometre i kilometre da bi bili uz našu reprezentaciju", počeo je Marko za "Sportske".

"Boli. Došli smo da uzmemo zlato, idemo kući poslije osmine finala.Opet nam ovo pokazuje koliko se moramo boriti za našu košarku, da ne bi spala na neke niske grane i koliko bismo svi trebalo da uložimo na neki način koliko možemo da vratimo toj košarci koja nam je toliko lijepih stvari donijela kroz naše živote. Pratim košarku od 1995, a od 2015. imam ne znam ni sam koliko prvenstava. Želim ovim putem da pozdravim sve naše navijače i da svim našim ljudima kažem da podrže košarku, naš nacionalni tim, ko god da bude novi selektor, igrači i sve. I da ih pozovem da nam se pridruže u našem Udruženju formiranom prije dvije godine - Zemlja košarke i da podrže našu akciju: "Lopta je u OŠ za novi KOŠ". Vidjećete na društvenim mrežama šta radimo i koliko se trudimo", kazao je Marko.

