Dušan Alimpijević dobio brutalno pojačanje: Sa njim sanja osvajanje Evrokupa

Dušan Alimpijević dobio brutalno pojačanje: Sa njim sanja osvajanje Evrokupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević na raspolaganju će imati sjajnog šutera Meta Tomasa.

Met Tomas u Bešiktašu Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević dobio je veliko pojačanje u Bešiktašu. U pitanju je šuter sa NBA iskustvom Met Tomas koji je potpisao ugovor do kraja sezone. Tako je turski klub jasno istakao ambicije koje ima Evrokupu, ali u Superligi gdje poslije 15 kola drži prvu poziciju na tabeli.

Tomas se pridružio Bešiktašu nakon sezone u Granadi gdje je prosječno bilježio 14,6 poena po utakmici, uz 46,2% šuta za tri poena.

Prethodno je osvojio je Evrokup sa Valensijom 2019. godine, a u Evroligi je igrao još za Albu iz Berlina.

Prije evropske karijere, Tomas je igrao u NBA za Toronto Reptorse, Jutu Džez i Čikago Bulse. Bešiktaš trenutno zauzima drugo mjesto u Grupi B Evrokupa sa skorom 9-4.

Tagovi

KK Bešiktaš

