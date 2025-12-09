logo
Nestvaran preokret Alimpijevića i Bešiktaša: Na 29 sekundi prije kraja bilo je "-5", a onda je uslijedio šou

Nestvaran preokret Alimpijevića i Bešiktaša: Na 29 sekundi prije kraja bilo je "-5", a onda je uslijedio šou

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nestvaran preokret napravio je Dušan Alimpijević sa Bešiktašom u Evrokupu, utakmica za infarkt protiv Lijetkabelisa.

Bešiktaš za 29 sekundi nadoknadio pet poena zaostatka Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dušan Alimpijević se ne šali, dominira sa Bešiktašom u Evrokupu. U Istanbulu je poslije nevjerovatnog preokreta i produžetka slavio protiv Lijetkabelisa - 94:85 (80:80). I to na spektakularan način. Uspio je da nadoknadi pet poena zaostatka za 29 sekundi...

Na 29 sekundi prije kraja posljednje dionice je Majkl Flauers dao trojku za 80:75. Alimpijević je tražio tajm-aut, ali je djelovalo da je stavljena tačka na meč. Nije tako mislio tim srpskog stručnjaka. Vito Braun je pogodio trojku za "-2" (80:78) i na semaforu su ostale 22 sekunde. Dušan je tražio od svojih igrača da prvo probaju da ukradu loptu, pa onda da prave faul.

Jigit Arslan ga je poslušao, ukrao je loptu Kristijanu Kulameu i onda je fauliran. Bio je siguran, dao je oba slobodna bacanje (80:80). Gosti su imali posljednji napad, Flauers je htio da bude heroj, promašio je cijeli obruč, a sudije su poslije snimka ustanovile da je ostalo 2,6 sekundi za napad. Brajton Lemar je šutirao za tri čim je prešao centar, pogodio je obruč, pa je meč otišao u produžetak.

U dodatnih pet minuta Bešiktaš je dominirao, iskoristio je psihološku prednost, za oko dva minuta napravio seriju 7:0 (87:80) i riješio pitanje pobjednika.

U domaćem timu istakli su se Ante Žižić (16, 7sk) i Džona Metjuz (14, 4as), dok su kod gostiju najbolji bili Flauers sa 27 (7sk) i Kulame sa 18.

