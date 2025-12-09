Nestvaran preokret Alimpijevića i Bešiktaša: Na 29 sekundi prije kraja bilo je "-5", a onda je uslijedio šou

Nestvaran preokret napravio je Dušan Alimpijević sa Bešiktašom u Evrokupu, utakmica za infarkt protiv Lijetkabelisa.
Dušan Alimpijević se ne šali, dominira sa Bešiktašom u Evrokupu. U Istanbulu je poslije nevjerovatnog preokreta i produžetka slavio protiv Lijetkabelisa - 94:85 (80:80). I to na spektakularan način. Uspio je da nadoknadi pet poena zaostatka za 29 sekundi...
Na 29 sekundi prije kraja posljednje dionice je Majkl Flauers dao trojku za 80:75. Alimpijević je tražio tajm-aut, ali je djelovalo da je stavljena tačka na meč. Nije tako mislio tim srpskog stručnjaka. Vito Braun je pogodio trojku za "-2" (80:78) i na semaforu su ostale 22 sekunde. Dušan je tražio od svojih igrača da prvo probaju da ukradu loptu, pa onda da prave faul.
Besiktas sends it to overtime— BKT EuroCup (@EuroCup)December 9, 2025
WHAT A COMEBACK#RoadToGreatness|@BJK_Basketbolpic.twitter.com/qoMQ0fihHl
Jigit Arslan ga je poslušao, ukrao je loptu Kristijanu Kulameu i onda je fauliran. Bio je siguran, dao je oba slobodna bacanje (80:80). Gosti su imali posljednji napad, Flauers je htio da bude heroj, promašio je cijeli obruč, a sudije su poslije snimka ustanovile da je ostalo 2,6 sekundi za napad. Brajton Lemar je šutirao za tri čim je prešao centar, pogodio je obruč, pa je meč otišao u produžetak.
U dodatnih pet minuta Bešiktaš je dominirao, iskoristio je psihološku prednost, za oko dva minuta napravio seriju 7:0 (87:80) i riješio pitanje pobjednika.
Overtime madness in the house@BJK_Basketboltake the W in pure chaos#RoadToGreatnesspic.twitter.com/a8OxKjrn6Q— BKT EuroCup (@EuroCup)December 9, 2025
U domaćem timu istakli su se Ante Žižić (16, 7sk) i Džona Metjuz (14, 4as), dok su kod gostiju najbolji bili Flauers sa 27 (7sk) i Kulame sa 18.