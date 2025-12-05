logo
Dušanu Alimpijeviću skandirala hala puna Turaka: Opet je pobijedio, zato ga obožavaju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dušan Alimpijević donio novu pobjedu Bešiktašu, a navijači ga obožavaju jer niže uspjehe.

Dušana Alimpijevića obožavaju u Bešiktašu Izvor: x.com/Basketball Sphere

Košarkaši Bešiktaša savladali su Panionios (101:83) u devetom kolu grupne faze Evrokupa, a taj meč još jednom je pokazao koliko navijači crno-bijelog tima iz Istanbula obožavaju selektora Srbije. Dušan Alimpijević je još jednom dobio ovacije pune hale, što je najbolja potvrda kakvo mišljenje imaju o njemu.

Alimpijevićev tim je već u ranoj fazi stekao dvocifrenu prednost (14:2), a mučio se samo u trećoj dionici koja je rezultatski pripala grčkom timu. Osim tih 10 minuta meča, Bešiktaš je u potpunosti kontrolisao utakmicu, a najzaslužniji za to su bili hrvatski centar Ante Žižić sa 18 poena i 13 skokova, odnosno Kanađanin Konor Morgan sa 16 i Amerikanac Džona Metjuz sa 15 poena.

Blistava igra Bešiktaša donijela je tom turskom timu šestu uzastopnu pobjedu računajući sva takmičenja, a u istom nizu Dušan Alimpijević ima dva trijumfa i kao selektor Srbije. Pogledajte kako za Alimpijevića navijaju fanovi Bešiktaša, koji za sada igra veoma dobru sezonu:

Nakon devet odigranih kola u grupi B Evrokupa košarkaši Bešiktaša imaju učinak 7-2 i to je dovoljno za drugo mjesto. Treba istaći da dvije prvoplasirane ekipe odmah odlaze u četvrtfinale, dok će timovi od trećeg do šestog mejsta morati da preskoče još jednu prepreku prije nego što im se tamo pridruže.

