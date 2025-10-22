Dušana Alimpijevića obožavaju u Bešiktašu: Pobjeda uz zvuk sirene i šou novog selektora Srbije

Bešiktaš je do pobede u Evrokupu došao trojkom Brauna uz zvuk sirene, a Dušan Alimpijević je to znao da proslavi sa svojim igračima i navijačima.

Dušana Alimpijevića obožavaju u Bešiktašku, a ljubav je uzajamna što može jasno da se vidi. Turski tim je u Evrokupu došao do pobjede uz zvuk sirene protiv Ulma (101:99) i nastao je pravi haos na terenu. Novi selektor Srbije bio je jedan od aktera u svemu tome i slavio je sa svima njima.

Njemački tim je vodio sa 99:98, loptu je uzeo Antoni Braun i nastao je momenat za pamćenje. Vrijeme je isticalo, a on je preuzeo odgovornost i pogodio trojku za pobjedu uz zvuk sirene. Odmah je krenulo veliko slavlje sa igračima, a Alimpijević je odmah dotrčao do njih da zajedno proslave, ali je odmah morao da se vrati na svoje mjesto jer su sudije došle i objasnile da moraju da provjere da li je šut upućen na vrijeme. Sve je bilo regularno.

Bešiktaš ima svoje navijače koji su doputovali u Njemačku, a Alimpijević im nije ostao dužan. Došao je do njih i zajedno su proslavili veliku pobjedu. Bila je to treća pobjeda u ukupno četiri meča za Bešiktaš u Evrokupu, ujedno i treća uzastopna u grupi B drugog po rangu evropskog takmičenja.

Šta je Alimpijević rekao poslije meča?

Dušan Alimpijević je odmah poslije utakmice bio na konferenciji za medije na kojoj je prvo čestitao svojim igračima, a onda iznio niz pohvala na račun Ulma.

"Bio je ovo meč pun uspona i padova, publika je mogla da uživa, bilo je zanimljivo sa obje strane. Hoću da kažem da imam ogromno poštovanje prema Ulmu koji ima jednu od najboljih organizacija u Evropi. Rade fantastičan posao u pronalaženju i razvoju talentovanih igrača. Dugo igram protiv njih i svake godine imaju veoma talentovane igrače koji imaju potencijal da jednog dana igraju u Evroligi ili NBA ligi. Zato sam dodatno srećan što smo upisali pobjedu protiv ovako talentovanog tima", počeo je Alimpijević.

Zatim je analizirao dešavanja sa terena i stvari kojima je zadovoljan i kojima nije.

"Ne mogu da kažem da sam zadovoljan nekim našim reakcijama tokom meča, nije išlo onako kako smo planirali. Najvažnije je da smo našli način da pobijedimo, što je takođe jedna od vještina. Uhvatili smo 19 skokova u napadu, dozvolili rivalu da postigne samo 16 poena u četvrtoj dionici što govori o našem trudu. Imamo jedne od najboljih navijača u Evropi i hvala im što nam daju vjetar u leđa. Srećni smo što smo ih usrećili, dali su nam sjajnu energiju sa tribina", zaključio je Alimpijević.

