Da li će Andrej Stojaković igrati za Srbiju? Alimpijević i Čović otkrili detalje, uskoro će se sve znati

Sin legendarnog Peđe Stojakovića Andrej mogao bi da obuče dres Srbije u budućnosti, iako ima opciju da zaigra i za Grčku.

Novi selektor Srbije Dušan Alimpijević govorio je o statusu sina legendarnog Peđe Stojakovića Andreja, koji se nalazi na prekretnici karijere što se tiče reprezentativne košarke. On poput Tristana Vukčevića ima srpsko i grčko državljanstvo i KSS će uradi sve što je u njihovoj moći da talentovani bek zaigra za "orlove".

Stojaković mlađi je nedovno objavio snimak sa srpskom zastavom, što su mnogi protumačili kao signal da će igrati za Srbiju. Alimpijević kaže da će podmlađivanje reprezentacije biti jedan od ključnih zadataka za njega i čitav tim, sa posebnim fokusom na Andreja.

"Raduje me to sa Stojakovićem. Ne provjeravam autentičnost toga. Ima ljudi koji su zaduženi za to. Biće to jedna od bitnih stvari. U samom vrhu bitnosti. Pravljenje nove mreže igrača koji su u Americi, srednja škola, koledž, mora da se napravi mreža, sistem, dobro brojanje te djece koja su tamo i potencijalni su reprezentativci. Koledž je uzeo toliko igrača i mi kao KSS moramo da budemo spremni o pozivanju igrača koji su na koledžima i u Razvojnoj ligi. Moramo da pratimo ono što diktira vrijeme", rekao je Alimpijević na šta se nadovezao Čović.

Prvi čovjek KSS-a je istakao da je na vezi za Peđom i otkrio rokove za pozive igrača. Brže nego smo smo mislili ćemo saznati Andrejevu odluku.

"Na vezi smo sa Peđom Stojakovićem, nije dovoljno da smo u kontaktu sa jednim igračem. To će biti jedan od priroiteta i poslova kojima ćemo se baviti. Grci su tu dosta agresivni, mi smo pasivni. Znam Peđu, nalazimo se u dobrim odnosima. Do 25. oktobra treba da pošaljemo klubovima pozive za igrače, a do 17. novembra moramo da zaokružimo na 24 igrača. Imate i taj tajming", rekao je Čović.