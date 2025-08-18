Andrej Stojaković objavio fotku sa tatom Peđom: Da li je ovaj detalj znak da će igrati za Srbiju?

Andrej Stojaković proslavio je rođendan i u seriji fotografija koje je objavio je i jedna koja bi mogla da bude dobar znak za Srbiju. Da li je možda baš to i znak da ga je otac Peđa ubijedio da igra za "orlove"?

Izvor: Printscreen/Instagram/andrejstojakovic

Andrej Stojaković proslavio je svoj 21. rođendan i sada je punoljetan i po američkom zakonu, pošto tamo i živi. Proslavio je to kako dolikuje, uživao je sa prijateljima i porodicom i neke od tih fotografija i snimaka objavljivao je i na svom profilu na društvenim mrežama.

Jedna od tih fotografija je sa ocem i legendarnim košarkašem Peđom Stojakovićem. Tu su i slike sa mnogim ljudima koji mu znače. Zanimljivu čestitku poslala mu je i njegova mlađa sestra Mila koja je objavila i njihovu zajedničku fotografiju iz djetinjstva. Ali, tu je i jedno pitanje koje zanima sve u Srbiji.

Za koga će Andrej da igra u budućnosti, za reprezentaciju Srbije ili Grčke? Otac mu je legenda srpske košarke, Peđa Stojaković, ali mu je majka Grkinja. Još uvijek nije donio zvaničnu odluku, postoje spekulacije, ali se čeka da on "prelomi".

Da li je ovo znak za Srbiju?

Izvor: Printscreen/Instagram/andrejstojakovic

Da li je možda njegov otac Peđa uspio da ga ubijedi da igra za Srbiju? Možda... Jedan detalj je svakako veoma dobar znak kada je u pitanju izbor reprezentacije. O čemu se radi? O objavi koju je imao na Instagramu u momentima dok je slavio rođendan i kačio uglavnom stvari koje imaju veze sa proslavom.

Među tim objavama našla se i fotografija Tristana Vukčevića u dresu reprezentacije Srbije. Tristan je takođe imao izbor između Grčke i Srbije, izabrao je srpsku reprezentaciju i trenutno je veoma blizu da se nađe na konačnom spisku od 12 putnika za Evropsko prvenstvo. Da li je ta objava Stojakovića dobar znak za Svetislava Pešića i "orlove", vrijeme će pokazati, ali je svakako ohrabrujući signal.

Pešićev lapsus, pa ispravka

Svetislav Pešić je krajem prošle godine gostovao u jednom podkastu i tom prilikom je rekao da će Andrej Stojaković igrati za reprezentaciju Srbije. Vijest je odjeknula Evropom. Ekspresno je stigao demant od porodice Stojaković i objašnjenje da Andrej još nije donio odluku, a onda se oglasio i selektor.

U izjavi je Pešić objasnio da je napravio lapsus i da je mislio na Tristana Vukčevića i da je samo izgovorio pogrešno ime. Na kraju je Tristan odabrao Srbiju, pokazao se odlično u pripremnim utakmicama i možda baš njegovim putem krene i Andrej. Možda je vidio i kako su sinovi drugih legendi već sada ostavili trag u dresu Srbije.

Kadetska reprezentacija osvojila je Evropsko prvenstvo, a u tom timu bili su sinovi Darka Miličića i Saše Pavlovića. Možda i Andrej sve to prati...

