Andrej Stojaković donio odluku za koga će igrati

Andrej Stojaković je izabrao Ilinois kao sljedeću stanicu u svojoj NCAA karijeri.

Izvor: Youtube/ FOX40 News

Andrej Stojaković je promijenio sredinu. Kao što se ranije spekulisalo on je rešio da se poslije godinu dana u redovima Stenforda i godinu dana na univerzitetu Kalifornija prebaci na Ilinois. Tako će zaigrati u gradu sa jednom od najvećih srpskih dijaspora na svijetu Čikagu. Za njega su se "otimali" timovi, pa su tako UCLA, Oregon i Kentaki željeli da ga dovedu, a on je odlučio da ode na Ilinois.

Tamo ga već čekaju dva bisera iz ABA lige. U pitanju su centri iz Hrvatske, braća Ivišić. Četiri minuta mlađi blizanac Tomislav je odavno ovde, a stariji Zvonimir je nedavno promijenio program i odlučio je da iz Arkanzasa pređe na mjesto gdje će nastupati sa sinom Predraga Stojakovića. Za Ilinois se nedavno opredijelio i mladi David Mirković koji je u redovima Studentskog centra dobio šansu u ABA ligi.

Sjajnu sezonu je imao Andrej Stojaković sa prosjekom od 17,9 poena, 4,7 skokova, 1,2 blokade, a kao i otac sjajan je šuter. Tako mu je šut iz igre 42,7 odsto, a za tri poena je precizan 31,8 odsto puta. Vidjećemo kako će se snaći u novoj sredini nakon što je na prethodne dvije dominirao.

Ilinois stalno izbacuje NBA igrače

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Na sljedećem draftu će se iz redova ovog NCAA programa pojaviti Kasparas Jakučionis, Litvanac koji je sa 15,2 poena i 4,7 asistencija po meču uz 5,7 skokova predvodio svoj tim, kao i Kanađanin Vil Rajli. U istoriji je izabrano 77 pikova sa Ilinoisa, a eki od posljednjih su Terens Šenon, Brendin Podzijemski, Mejers Lenard, Luter Hed, Deron Vilijams, Brajan Kuk...

Za koga će igrati Stojaković?

To je pitanje svih pitanja, ali ne na koledž nivou, nego na reprezentativnom. Više puta je isticao da on predstavlja i Srbiju i Grčku, ali naravno to tako nije baš moguće. Moraće da se opredijeli između majčine domovine Grčke i očeve Srbije, ali ne samo to. Neki su pominjali da ga juri i Amerika, pa se nadamo da će na kraju Srbija uspjeti da se izbori za ovog košarkaša.