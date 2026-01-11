Nevjerovatna statistika trenera Napolija: Antonio Konte ne gubi od Intera, nikad!

Trener Napolija isključen zbog žestokih prigovora nakon što je dosuđen penal za Inter, ali njegov tim je izbjegao poraz na "Đuzepe Meaci".

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

U velikom derbiju 20. kola italijanske Serije A, Inter je nakon velike drame na "Đuzepe Meaci" remizirao s Napolijem 2:2 (1:1), a trener gostiju Antonio Konte nastavio je nevjerovatan niz protiv svog bivšeg kluba.

Naime, iskusni italijanski stručnjak nikada u trenerskoj karijeri nije doživio poraz u duelima sa Interom, a zaključno sa večerašnjim odigrao ih je deset. Tradiciju nije uspio da sruši ni Kristijan Kivu, iako je Konte isključen zbog žestokih reakcija na dosuđeni penal za Inter.

INTER - NAPOLI 2:2 (1:1)

/Dimarko 9, Čalhanoglu 73 pen - Mektominej 26, 81/

Federiko Dimarko već nakon devet minuta derbija upisao se u strijelce. Nemoćan je bio srpski čuvar mreže Vanja Milinković-Savić, koji je u ranoj fazi meča morao da vadi loptu iz mreže, pa su "nerazuri" stigli do vođstva protiv aktuelnog šampiona Italije.

Ipak, nije dugo trajalo slavlje domaćih. Kako su fudbaleri Intera poveli iz prve prave akcije, isto su učinili i Napolitanci. Leonardo Spinacola i Eljif Elmas su kombinovali, zatim je lopta stigla do Skota Mektomineja, koji se odlično snašao pred golom rivala i vratio stvari na početak.

Nakon uzbudljivog prvog poluvremena, u nastavku se nekako "umrtvila" igra, sve do 69. minuta kada je Inter dobio penal. I to zasluženo, nakon što je Amir Rahmani nagazio Henrika Mkitarijana.

Istovremeno, Antonio Konte zbog burnih prigovora glavnom i četvrtom sudiji zaradio je crveni karton, pa je izvođenje jedanaesterca svog bivšeg kluba i ostatak meča odgledao sa tribina.

Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Hakan Čalhanoglu bio je precizan sa "kreča" i od stative poslao loptu iza leđa srpskog golmana, koji je otišao u pogrešnu stranu.

Međutim, Napoli se ponovo brzo vratio, ovaj put poslije osam minuta. Nisu "partenopei" poklekli nakon primljenog gola, pa je Mektominej drugim golom ponovo donio egal svom timu.

Dobru priliku da Interu donese pobjedu propustio je Mkitarijan u nadoknadi, kada je stativa bila saveznik gostiju iz Napulja, pa je ostalo 2:2.

Inače, Konte je do večeras devet puta vodio svoje ekipe protiv Intera, a nijednom teren nije napustio pognute glave. Prošle godine u dva meča protiv Intera Napoli je slavio 3:1 i odigrao bez pobjednika 1:1, a pretprošle godine bilo je takođe 1:1. Ranije je Konte, vodeći Juventus, zabilježio četiri pobjede i remi, dok je jednom sa klupe predvodio Atalantu do boda u duelu sa Interom (1:1).

Inter ostaje lider Serije A sa tri boda prednosti nad gradskim rivalom Milanom, a četiri od Napolija.



