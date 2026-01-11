logo
Nikola dao gol u 50. sekundi: Bivši napadač Partizana pokazao Italijanima šta umije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nikola Štulić, bivši napadač Partizana, bio je strijelac za Leće protiv Parme u Seriji A. Pogodio je već u prvom minutu utakmice.

Nikola Štulić dao gol nakon 50 sekundi Parmi Izvor: Giovanni Evangelista / LaPresse / Profimedia

Nikola Štulić (24) postigao je svoj prvi gol u 2026. godini i to na kakav način. Napadač Lećea zatresao je mrežu u 1. minutu utakmice protiv Parme. Tačnije, uradio je to poslije samo 50 sekundi igre.

Lamek Banda poslao je loptu u kazneni prostor, Nikola je primio, odlično se zagradio i pronašao taman dovoljno prostora da se okrene i da je "zakuca" u mrežu. Odmah je otrčao ka navijačima da proslavi, dok su ga saigrači jurili po terenu da mu čestitaju.

Nekadašnji napadač Partizana i povremeni srpski reprezentativac tako je dao drugi pogodak u Seriji A na 18. utakmici. Podsjećanja radi, po odlasku iz Partizana prešao je u Radnički iz Niša, pa onda je otišao u belgijski Šarloa. Tamo je imao odličnu sezonu gdje je na 29 mečeva dao 16 golova u domaćem šampionatu i privukao pažnju italijanskog tima koji ga je doveo.

Tagovi

Leće Parma Nikola Štulić Serija A

