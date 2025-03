Ko je Nikola Štulić, novi reprezentativac Srbije? Partizan mu nije vjerovao, Piksi ga vodio na kraj svijeta

Nekadašnji napadač Partizana Nikola Štulić na spisku Dragana Stojkovića za mečeve reprezentacije u martu.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je širi spisak igrača na koje računa za mečeve protiv Austrije u baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija. Nacionalni tim u martu neće moći da računa na kapitena Aleksandra Mitrovića koji se još nije oporavio od povrede koja ga mjesecima muči. Selektor Stojković morao je da traži nova rješenja.

Izostanak Aleksandra Mitrovića, kao i mala minutaža Dušana Vlahovića i Luke Jovića u italijanskim velikanima morali su da skrenu pažnju Piksiju na ostale opcije. Na spisku se nisu našli Dejan Joveljić i Đorđe Jovanović koji su ranije dobijali pozive, ali su tu Nikola Štulić i mladi Mihajlo Cvetković, koji je i tokom prethodnih akcija povremeno trenirao sa seniorskim reprezentativcima.

Sa druge strane, Nikola Štulić će prvi put u karijeri - u pravom smislu - biti seniorski reprezentativac Srbije. Fudbalskog belgijskog Šarlroa vjerovatno će dobiti prilike da tokom fantastične sezone na klupskom nivou potvrdi kvalitet i u važnim mečevima reprezentacije, u veoma bitnom trenutku za nacionalni tim.

Partizan mu nije vjerovao

Štulić je ponikao u mlađim kategorijama Partizana, kalio se u Teleoptiku, a 2020. godine prekomandovan je u prvi tim crno-bjelih. Nakon godinu i po dana Partizan ga je pustio da se bez obeštećenja preseli u Radnički iz Niša, iako je samo nekoliko mjeseci ranije važio za jednog od najtalentovanijih dječaka u školi.

Tokom boravka u prvom timu Partizana, Nikola Štulić je odigrao 26 mečeva, postigao jedan gol i jednom asistirao. Na 37 mečeva u Radničkom iz Niša pogodio je 12 puta i još tri puta asistirao, što mu je obezbijedilo transfer u Belgiju. Za mladi tim Šarlroa odigrao je 22 meča i postigao 12 golova, a za seniorsku ekipu već je nastupio 40 puta. Postigao je ukupno 10 golova, od čega čak devet u tekućem prvenstvu.

Reprezentativna karijera

Nikola Štulić nema mnogo iskustva u dresu Srbije - do sada je odigrao tek četiri meča i to u tri različita uzrasta. Svojevremeno je nastupio na jednom meču u reprezentaciji do 18 godina, kasnije je dva puta nastupio za mladu reprezentaciju i na kraju je odigrao jedan meč za seniorsku selekciju, ali ona nije bila u najjačem sastavu.

Bio je to tim koji je selektor Dragan Stojković poveo na drugi kraj svijeta, da protiv SAD odigra prijateljski meč. Reprezentacija Srbije sastavljena je od fudbalera koji su u tom trenutku igrali u Superligi, ali i u MLS. Štulić je taj meč počeo na klupi za rezervne igrače, ali je na poluvremenu ušao umjesto Mirka Topića i učestvovao je u pobjedi (2:1) nad Amerikancima.

