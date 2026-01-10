logo
Nenad Stefanović nakon trijumfa protiv Kluža: "Najveća pobjeda u sezoni"

Autor Haris Krhalić
0

Trener Igokee m:tel Nenad Stefanović komentarisao je trijumf protiv Kluža.

Nenad Stefanović Igokea Kluž Izvor: championsleague.basketball/screenshot

Nevjerovatna utakmica i veliki preokret Igokee m:tel za pobjedu protiv Kluža u ABA ligi. Poslije produžetka ekipa Nenada Stefanovića je došla do trijumfa - 114:108 (100:100).

Po završetku meča na konferenciji Stefanović je čestitao svojoj ekipi nakon nevjerovatne utakmice koju je nazvao najvećom pobjedom u sezoni.

"Čestitke mojim momcima na velikoj pobedi. Najveća pobeda u sezoni ako se uzme u obzir kvalitet rivala. Izvanredna ekipa, plasman na tabeli i u Evrokupu i ABA ligi. Uspeli smo iz jedne nedelje dobrog i napornog treninga da pokažemo karakter. Ovo nam je peti produžetak u sezoni, računajući i prijateljske mečev, a prvi koji smo dobili. Sa te strane sam najzadovoljniji. Veliki doprinos svih igrača, to se možda ne vidi u statistici, ali svako je doprineo nekim skokom, odbitkom, odbranom, pogođenim šutom. Jedna nagrada za sve što smo uložili u poslednjih mjesec dana“, rekao je Stefanović koji je pohvalio i publiku u Laktašima.

„Moram da istaknem podršku publike, možda mi se učinilo, ali najbučnije u Laktašima na našoj strani. Pomogli su nam da se vratimo. Sledi dan odmora, pa priprema za sledeći meč na kom idemo po pobedu", poručio je Stefanović.

