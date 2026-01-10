Igokea m:tel pobjedom započela 2026. godinu: Nakon produžetka savladali Kluž u Laktašima

Košarkaši Igokee m:tel stigli su do sedme pobjede u ABA ligi ove sezone.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Igokea m:tel stigla je do treće vezane pobjede u ABA ligi. Ovog puta su pred domaćom publikom bili bolji od Kluža rezultatom 114:108 nakon produžetka.

IGOKEA - KLUŽ 114:108 (29:22, 18:29, 24:26, 29:23, 14:8)

"Igosi" su odlično otvorili meč te stigli i do dvocifrene prednosti (27:17), da bi do kraja prve dionice gosti uspjeli smanjiti na -7. Druga četvrtina pripala je Klužu koji je ubrzo smanjio zaostatak, a onda i poveo da bi na pauzu otišao sa četiri poena prednosti (47:51).

Nastavili su gosti sa boljom igrom i u nastavku igre, a stigli su i do dvocifrene prednosti (51:62). Nakon 30 minuta igre Kluž je imao prednost rezultatom 77:71.

Dramatično je bilo u posljednjoj četvrtini u kojoj je Kluž u jednom navratu imao devet poena prednosti, da bi na minut i po do kraja Igokea prišla na samo tri poena zaostatka. Zvao je nakon toga trener Kluža tajm-aut da bi u nastavku Rasel iskoristio dva slobodna bacanja i odveo svoj tim na novih pet poena prednosti. Nenad Stefanović je reagovao tajm-autom dok je na semaforu stajalo 1:02 do kraja.

U narednom napadu Rori je pogodio trojku pod faulom te iskoristio i slobodno bacanja za 97:98. Na drugoj strani poentirao je polaganjem Krik, da bi Milosavljević tri sekunde prije kraja pogodio trojku za izjednačenje – 100:100. Uspio je Rasel na drugoj strani da uputi udarac iz teške pozicije, ali nije pogodio što je značilo da ćemo gledati i produžetak.

Tamo se bolje snašao domaći tim koji je 35 sekundi prije kraja imao tri poena prednosti (111:108), a kada je Pjer-Luis poentira pod faulom bilo je jasno da će to biti nova pobjeda ekipe iz Laktaša.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je upravo Pjer-Luis sa 29 poena dok je Rori imao 19. Kod gostiju Krik je postigao 35 poena dok je Rasel imao 22.