Igokea pobjedom završila godinu, Borcu nije pomogla ni partija karijere Pavla Nikolića!

Ekipa Nenada Stefanovića savladala Borac u svojoj posljednjoj utakmici u 2025. godini.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee pobjedom su okončali 2025. godinu pošto su u Laktašima savladali Borac iz Čačka rezultatom 81:73.

Mladi Pavle Nikolić odigrao je utakmicu karijere postigavši 33 poena, te upisao 11 skokova, ali ni to nije bilo dovoljno Čačanima da stignu do pobjede u Laktašima.

Dobro su gosti otvorili meč i poslije tri i po minute trojkom Boldvina stigli plus deset – 18:8. Nije dugo trajala ubjedljiva prednost, Igokea je serijom 6:0 prišla na dva poena zaostatka i upravo tom razlikom završena je prva četvrtina, bilo je 28:26 za Borac.

Brzo je Igokea vratila egal u drugoj četvrtini, a onda serijom 8:0 otišla na pet poena prednosti, nakon što je Milosavljević pogodio za 39:34.

Ključni period na utakmici bio je početak treće četvrtine kada je Igokea došla do prenosti 64:51, iako su Čačani u par navrata kasnije pokušali da vrate neizvjesnost.

Samo četiri razlike bilo je na kraju trećeg perioda (66:62), ali je Igokea taj napad odbila serijom 7:0 za 73:62.

Problem za Borac je bio što nije imao bar jednog ili dvojicu igrača da pomognu sjajno raspoloženom Nikoliću, pa je Igokea održavala svoju prednost.

Tek u posljednjem minutu smanjio je Borac na 79:73, ali bilo je to prekasno i do kraja smo vidjeli samo poene Topolovića sa linije slobodnih bacanja za konačnih 81:73.

U pobjedničkoj ekipi dobro su rasporedili poene, Pjer-Luis je upisao 15, Rori je dao 13, a Popović 12 poena.

Kod Borca se kao što smo već pomenuli istakao Pavle Nikolić sa 33 poena i 11 skokova. Košarkaš Borca na kraju je imao indeks korisnosti 52, što je šesti najbolji indeks korisnosti u istoriji ABA lige. Podsjetimo, rekord drži pokojni Dejan Milojević sa indeksom korisnosti 59, a na vječnoj listi zatim slijede Marton Bader (58), Čester Mejson (57), Ante Žižić (56) i Milan Gurović (55). U vrhu liste su osim Nikolića još Marko Tomas (51), Luka Božić (51), Džamer Frejžer (51), te nekadašnji igrač Banjalučke pivare Nikola Glišović sa indeksom 50, koliko su zabilježili i Vladimir Mihailović i Vili Voren .